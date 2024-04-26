Tokat'ta otomobil ters döndü: 1 yaralı
TOKAT - Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Z.T. idaresindeki 60 TG 271 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Musapınarı mevkiinde devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Z.T. hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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