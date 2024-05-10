Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren özel eğitim kampüsü öğrencilerini meslek sahibi yapıyor - Son Dakika
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Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren özel eğitim kampüsü öğrencilerini meslek sahibi yapıyor

Türkiye\'de bir ilki gerçekleştiren özel eğitim kampüsü öğrencilerini meslek sahibi yapıyor

Tokat'ta kurulan özel eğitim kampüsü, özel gereksinimli çocukları meslek sahibi yaparak hayata hazırlıyor. Yavuz Selim Özel Eğitim Meslek Okulu, turizm, otelcilik, metal işleme, mobilya ve yiyecek gibi çeşitli sektörlerde meslek edinme fırsatı sunuyor.

10.05.2024 12:04
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Türkiye'de bir ilki gerçekleştirilerek bu yıl ilk öğrencilerini alan özel eğitim kampüsü, özel gereksinimli çocukları meslek sahibi yaparak hayata hazırlıyor. 7 dönümlük alanda kurulan kampüs, anaokulundan itibaren geniş eğitim imkanları sunuyor. Yavuz Selim Özel Eğitim Meslek Okulu ise öğrencilere turizm, otelcilik, metal işleme, mobilya ve yiyecek gibi çeşitli sektörlerde meslek edinme fırsatı sunuyor.

Tokat'ta Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren özel eğitim kampüsü, özel gereksinimli çocukları meslek sahibi yaparak hayata hazırlıyor. 7 dönümlük bir alanda kurulan bu kampüs, anaokulundan itibaren farklı eğitim olanakları sunuyor. Yavuz Selim Özel Eğitim Meslek Okulu ise öğrencilere turizm, otelcilik, metal işleme, mobilya ve yiyecek gibi alanlarda meslek edinme imkanı sağlıyor. Kampüs, anaokulu, ilkokul, ortaokul, görme engelliler okulu ve özel eğitim meslek okulu gibi farklı seviyelerde eğitim veriyor. Özellikle özel eğitim meslek okulu, öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda hayata ve mesleğe hazırlanmalarına odaklanıyor.

"Özel gereksinimli çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz"

Günümüz maliyeti ile 250 milyonluk yatırımla Türkiye'de ilk olan kampüsü kazandırdıklarını belirten İl Milli eğitim Müdürü Hüseyin Kır; "Türkiye'de bir ilk olarak özel eğitim kampüsünü Tokat'ta açtık. Bu yıl eğitim-öğretime başladı. Bu kampüs 7 dönümlük bir alanda bulunmakta ve eğitimin her kademesinde okulumuz mevcuttur. Şu andaki maliyeti 250 milyondur. Destek olan ve teşvik edenlere teşekkür ediyoruz. Bu kampüste anaokulu, ilkokul, ortaokul, görme engelliler okulu, eğitim uygulama okulumuz var. En önemli okulumuz ise özel eğitim meslek okulumuzdur. Biz burada özel gereksinimli çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Kendi gereksinimleri doğrultusunda onların yapabilecekleri alanları belirleyerek hayata ve mesleğe hazırlıyoruz. Burada almış oldukları eğitimle okuldan mezun olduktan sonra devlet kurumları ve özel şirketlerde meslek bulma imkanı sağlanıyor.

"Hem paralarını hem hayatlarını kazanıyorlar"

Okul sayesinde özel gereksinimli öğrencilerin meslek edindiklerini ifade eden Yavuz Selim Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Mustafa Aydoğan; "Meslek edinen öğrencilerimiz iş hayatına daha rahat atılabiliyorlar. Okulu bitirdikten sonra yapabilecekleri bir meslekleri oluyor. Böylece hem kendi paralarını kazanmış oluyorlar hem de kendi hayatlarını kazanmış oluyorlar. Aileden bağımsız bir şekilde de kendi evlerini kurup hayatlarına devam ediyorlar" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Engelliler, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren özel eğitim kampüsü öğrencilerini meslek sahibi yapıyor - Son Dakika

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