Turhal'da Taşkın Riskine Karşı Set Çalışması Başlatıldı

(TOKAT) - Tokat genelinde etkili olan sağanakla Almus Barajı'nın taşma seviyesine yaklaşması, Yeşilırmak'ta da taşkın riski oluşmasının ardından Turhal'de 1,5 metre yüksekliğinde 6 kilometrelik set oluşturulmasına başlandı.

Tokat genelinde yağışlar Almus Barajı ile Yeşilırmak'ın Turhal'den geçen kısımlarında taşkın riski oluşturdu. Meteorolojiden alınan bilgilere göre yağışların birkaç gün daha devam etmesiyle birlikte riskin artabileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda Tokat Vali Yardımcısı Tekin Erdemir başkanlığında kriz toplantısı yapıldı. Toplantıya Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli ile ilgili kurum müdür ve amirleri katıldı.

Değerlendirme sonucunda Yeşilırmak'ın şehir merkezinden geçen bölümünde taşkın riskine karşı set oluşturulmasına karar verildi.

6 KİLOMETRELİK SET

Kararının ardından Turhal çevresinde bulunan 3 farklı taş ocağından temin edilen dolgu malzemeleri ile yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde set oluşturuluyor. Kazım Karabekir Mahallesi'nden Çevlikler Mahallesi'ne kadar uzanan yaklaşık 6 kilometrelik hatta tahkimat çalışmaları gece gündüz sürdürülerek, setin taşkın riski oluşmadan önce tamamlanması için yoğun mesai harcanıyor.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, taşkın riskine karşı yürütülen çalışmaları dört gündür sahada takip ediyor. Sürecin koordinasyonunu bizzat yürüten Başkan Ural, özellikle risk altındaki bölgelerde yapılan tahkimat çalışmalarının hızlandırılması için talimat veriyor.

Olası taşkın riskine karşı Başkan Ural'ın girişimleriyle çok sayıda kurumdan destek sağlandı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinden iş makineleri bölgeye sevk edilirken, Samsun'un Atakum ilçesi ile Sinop ve Amasya'nın Merzifon ilçelerinden de vidanjör gönderildi. Tokat İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri de iş makinesi ve teknik destek sağlayarak çalışmalara katılıyor.

Taşkın riskine karşı vatandaşların bilgilendirilmesine de devam ediliyor. Turhal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ekipleri ile zabıta birimleri, risk altındaki bölgelerde ev ve iş yerlerine giderek bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

Düzenli aralıklarla içme sularının kontrolleri de sağlanıyor.