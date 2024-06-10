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Tokat'ta virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Rüştü Ünal yönetimindeki 60 ACJ 956 plakalı otomobil, Karacaören köyündeki hemzemin geçitten geçerken hızla viraja girerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tarlaya uçan araç kazanın etkisiyle ters döndü. Araçta bulunan S.Ü ve A. Ü. hafif yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralılar, Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Ünal tedbir amacıyla buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.