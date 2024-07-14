Tokat'ta Yaralı Leylek İstanbul'da Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Yerel

Tokat'ta Yaralı Leylek İstanbul'da Tedavi Altına Alındı

Tokat'ta bir leylek yuvasında yaralı bir leylek bulan Metin Keskin, leyleğin bakımını yaparak İstanbul'daki hayvanat bahçesine teslim etti. Leyleğin ayağında kopma ve kanadında kırık tespit edildi. Hayvanat bahçesi ekipleri, leyleğin tedavisini yapacak ve iyileştikten sonra doğaya salacak.

14.07.2024 11:52
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Tokat'ta bir leylek yuvasında yaralı bir leylek olduğunu gören Metin Keskin, leyleğin bakımını yapıp tek yaşayamayacağını anlayınca İstanbul'daki evine getirmişti. Sağlığı iyi olan leylek, Çekmeköy Park Of İstanbul Hayvanat Bahçesi ekiplerine teslim edildi.

İstanbul'da yaşayan ve memleketi Tokat'ın Zile ilçesine giden Metin Keskin, geçtiğimiz hafta evinin yakınlarında bulunan ve 30 yıldır leyleklerin yuva yaptığı yuvada yaralı bir leylek yavrusu gördü. Kendi imkanlarıyla leyleğe ulaşamayan Keskin, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye erleri tarafından yuvadan alınan yavru leyleğin ayağına dolanan bir ip nedeniyle ayağının koptuğu görüldü. Leyleği görünce dayanamayan Keskin, yavru leyleği alıp veteriner hekime götürdü ve burada tedavilerinin olmasını sağladı. Leyleğin yalnız yaşayamayacağını anlayan Metin Keskin leyleği İstanbul'a getirdi. Bakımı yapılan ve sağlığına kavuşan leylek, Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul Hayvanat Bahçesi ekiplerine teslim edildi.

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi Müdürü Özlem Ünsal, "760 kilometre uzaklıktan, Tokat Zile'den bir hayvansever vatandaşımız tarafından bize ulaştırılan leyleğimiz, maymunumuz Luna'nın doğum gününe denk geldi. Veteriner hekimimiz ilk tedavisini yaptı. Leyleğimizin ayağında kopma var, kanadının iki yerinde de kırık tespit etti. Önümüzdeki aşamalarda da fakültedeki hekimlerimizle birlikte ortak çalışma yaparak leyleğimiz için genel bir tedavi yöntemi uygulayacağız. Bize bu şekilde ulaşan kanatlı hayvanlarımızın tedavisi yapılıp doğaya salınıyor. Aynı zamanda platin takılan aslanımız var, tek böbrekle yaşayan kaplanımız var. Park Of İstanbul ekibi olarak bizim ilk amacımız, bu canlılara ilk müdahaleyi yapmaktır" dedi.

Yaralı yavru leyleği Tokat'tan İstanbul'a getiren Metin Keskin ise, "Tokat Zile Haremikışla köyünden, 760 kilometre uzaktan Çekmeköy Hayvanat Bahçesi'ne ayağı kopan leyleğimizi teslim ettik. Doğru bir yere geldi. Güzel bir şekilde tedavisi yapılacaktır" diyerek hayvanat bahçesi yetkililerine teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta Yaralı Leylek İstanbul'da Tedavi Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Yaralı Leylek İstanbul'da Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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