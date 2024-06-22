Tokat'ta yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
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Yerel

Tokat'ta yol verme kavgası kamerada

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşanan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada polis memuru biber gazı kullanarak tarafları ayırmaya çalıştı. Müdahale sonucunda kavga büyümeden sonlandırıldı.

22.06.2024 18:46
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Tokat'ta yol verme kavgası kamerada

TOKAT - Tokat'ta yol verme kavgası kameralara yansıdı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki taraf arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde diğer sürücüler de iki tarafı ayırmaya çalıştı. Kavga nedeniyle trafik bir süre durdu. Kavgada bir polis memuru biber gazı ile vatandaşları ayırmaya çalıştığı görülüyor. Tarafların kavgası polisin müdahalesi ile büyümeden sonlandırıldı.

Kaynak: İHA

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