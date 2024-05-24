Tokat-Turhal kara yolu üzerinde bulunan Fatih Camii çevre düzenlemesiyle görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika
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Yerel

Tokat-Turhal kara yolu üzerinde bulunan Fatih Camii çevre düzenlemesiyle görenleri hayran bırakıyor

Tokat-Turhal kara yolu üzerinde bulunan Fatih Camii'nin çevresi çiçek bahçesini andıran görünümüyle dikkat çekiyor. Cami, yolculuk yapanlara ibadet imkanı sunmanın yanı sıra çocuklar için özel bir oyun alanı da sunuyor. Cami İmam Hatibi Mustafa Çakırtaş, caminin çeşitli bölgelerini kendi yetiştirdiği çiçeklerle süslüyor ve yaklaşık 120 saksı ile fidanlığı andıran bir görüntü oluşturuyor. Ayrıca, camiye gelen misafirlere çeşitli ikramlar da sunuluyor. Fatih Camii'nin bu eşsiz düzenlemesi, ziyaretçilere huzur dolu anlar yaşatıyor.

24.05.2024 15:19
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Tokat- Turhal kara yolu üzerinde bulunan Fatih Camii, çevre düzenlemesiyle görenleri hayran bırakıyor. Yolculuk yapanlara ibadet imkanı sunan cami, çevresi çiçek bahçesini andıran görünümüyle dikkat çekiyor.

Tokat-Turhal kara yolu üzerinde bulunan Fatih Camii'nin dört bir yanını kaplayan çiçekler, misafirlere adeta görsel bir şölen sunuyor. Ayrıca, camide çocuklar için özel olarak düzenlenmiş bir oyun alanı da bulunuyor. Fatih Camii'nde 4 yıldır imamlık yapan ve 17 yıllık din görevlisi olan Mustafa Çakırtaş, kendi yetiştirdiği çiçeklerle caminin çeşitli bölgelerini süslüyor. 120 saksı ile fidanlığı andıran cami, bu özelliğiyle ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

"120'nin üzerinde saksı var"

Cami İmam Hatibi Mustafa Çakırtaş, 120'nin üzerinde saksının bulunduğunu ifade ederek, "Bir hayalim vardı. Yol kenarı camileriyle alakalı bazı sıkıntılar var, hala da devam ediyor. Yol kenarındaki camilerin temiz, bakımlı, insana sosyal yönden çekici olması gerektiğini düşündüm. Bir proje geliştirdik. Bu camilerin temizliği, bakımı, sosyal alanların güzelliğiyle alakalı bir proje ürettik. 'Yolumuz camiden geçer' diyerek camimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Etrafını çiçeklendirmeye çalışıyoruz. Burada çeşitli ikramlarla cemaatimize, misafirlerimize hizmet veriyoruz. Yaklaşık 120'nin üzerinde saksı var. Sekiz-dokuz çeşit çiçeğimiz var. Bu çiçeklerin çoğunu kendim üretiyorum, kışın fideliyorum ve hazırlıyorum. Sürekli burayı çiçekli halde tutuyoruz. İnşallah böyle devam eder. Özellikle bayan cemaatimizin bazı sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Çocukların eğlenmesi, anne babalarını rahatsız etmemesi için buraya bir çocuk oyun alanı koyduk ki çocuklar burada oynasın ve camileri sevsinler diye. Ayrıca bayanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere burada çorap çeşitleri ve etek bulunduruyoruz. İhtiyacı olan bayan kardeşlerimiz bundan yararlansın diye. Projemiz 'Yolumuz camiden geçer'. 'Bir yudum huzur, bir yudum çay' sloganıyla yola çıktık. Burada ikram çeşitlerini sunduk. Meyve suyu, kek, kraker, hazır çorba, bitki çayları, kahve türleri ve her türlü sıcak-soğuk içeceği vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Şeker düşünebilir, tansiyonu düşen olabilir diye buradaki yiyeceklerden faydalanabilir. Bunları ücretsiz bir şekilde cemaatimize sunduk" diye konuştu.

Fatih Camii'ni ziyaret eden vatandaşlar, caminin bu eşsiz düzenlemesi karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor. Cami, sadece ibadet yeri olmanın ötesine geçerek sunduğu sosyal imkanlar ve estetik görünümü ile yolculara huzur dolu anlar yaşatıyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat-Turhal kara yolu üzerinde bulunan Fatih Camii çevre düzenlemesiyle görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika

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