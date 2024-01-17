Tokat Valisi Hatipoğlu: " Erbaa'daki yüzde 40 faal seradan 50 milyon hasılat elde ettik"

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kurulan ve yüzde 40'ı faal olan Organize Sera Bölgesi'nden 50 milyon lira hasılat elde edildi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen programa il merkezinde ve ilçeler de çalışan gazeteciler katıldı. Programda 2023 değerlendirmesi yapan Vali Hatipoğlu; "Erbaa ilçesinde kurulan Organize Sera Bölgesi'nde yüzde 40'ı faal olan seradan 50 milyon hasılat elde ettik" dedi.

Toplantı sonrası gazetecilerle 2023 yılı değerlendirmesi yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Erbaa İlçesinde gerçekleştirilen organize sera bölgesi muhteşem bir yatırım oldu. Şu an itibariyle yaklaşık 400 dönümün üzerinde seralar var. Önceki ziyaretimde yaklaşık 50 milyon gibi bir hasılata daha şimdiden yani seraların yüzde 40'ı faal iken ulaşılmış bir yer. İnşallah çok daha iyi olacak. Belki bu bölgenin yepyeni bir üretime, sektöre yönelmesine vesile olacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü iklim itibariyle son derece uygun bir yer. İnşallah oradan ihracata dönük çalışmalarla birlikte çok daha kar alacaktır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Çamiçi'ne kadar yol ihalesi yapılırsa ulaşım sorunu önemli ölçüde azalır"

Tokat ve Ordu arasındaki bağlantı yollarıyla yakından ilgilendiğini ifade eden Vali Hatipoğlu, "Sadece Akkuş yolu değil aynı zamanda Kumru'ya, Korgan'a, Aybastı'ya, Gölköy'e ve Mesudiye'ye olan bağlantı yolları var. Bu yolların hepsi hem Reşadiye için hem Niksar için hem de Erbaa için hem de Tokat için çok büyük önem arz ediyor. Yani her defasında gidiş gelişimiz sarsıldı. Hangi yoldan gidersem gideyim muhakkak Tokat plakalı veya buradan sebze yüklenmiş 52 plakalı araçlarla karşılaşıyoruz. Süreç olarak genelde hep Akkuş bağlantı yolu üzerinde durulmuş çok fazlasıyla Akkuş yolunun duble olması için çalışmalar yapılmış. Bu bağlantı yollarının tamamının hatta yaylalar arası bağlantı yollarının bir de ticari faaliyetlerimiz için ve sosyal ilişkilerimiz anlamında çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Muhakkak ki Akkuş-Niksar- Ünye yolu gerçekleşecek; ama Aybastı'daki vatandaşımızın, Mesudiye'den Reşadiye'ye gelmek isteyen vatandaşımızın talepleri olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu coğrafyanın yaşayanı olarak da çok yakından biliyorum. Biz de Tokat olarak Çamiçi'ne kadar olan yolu ihalesiyle ilgili görüşmelerimiz yapıyoruz. Çamiçi'ne kadar olan kısım gerçekleşir de yapılırsa yolun çok büyük oranda en önemli sorunlarından bir tanesi giderilmiş olacak diye düşünüyoruz" dedi.