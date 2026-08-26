Tokdemir Kardeşlerin Tarla Hikayesi - Son Dakika
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Tokdemir Kardeşlerin Tarla Hikayesi

Tokdemir Kardeşlerin Tarla Hikayesi
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Üniversite eğitimine devam eden kardeşler, yaz tatilinde tarla çalışıp ailelerine destek oluyor.

Üniversite eğitimleri için şehir dışında bulunan Ayşenur ve Semanur Tokdemir kardeşler, yaz tatilinde ailelerinin yanına dönerek tarlada çalışıyor. Biri hukuk, diğeri ebelik eğitimi alan kardeşler, geleneksel yöntemlerle bulgur hazırlanan üretim sürecinin her aşamasında ailelerine destek olurken, elde edilen gelir de eğitim ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan 3. sınıf öğrencisi Ayşenur Tokdemir, yaz aylarında ailesinin üretim çalışmalarına katıldığını belirterek, ev ve tarla işlerinde elinden geldiğince yardımcı olduğunu söyledi. Bulgur üretiminden elde edilen gelirin okul masrafları ve çeşitli ihtiyaçlarda kullanıldığını ifade eden Ayşenur, çalışmanın kendilerine emek, yardımlaşma ve paylaşmanın önemini öğrettiğini kaydetti.

Ailesinin üretim sürecindeki emeğine yakından tanıklık ettiğini dile getiren Ayşenur, anne ve babasının fedakarlığının kendisini etkilediğini belirtti. Tarla çalışmalarının üniversite eğitimini olumsuz etkilemediğini, aksine çalışmanın hayatlarına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Kardeşi Semanur Tokdemir ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde eğitim görüyor. Her yaz ailesine destek olmak amacıyla tarlada çalıştığını belirten Semanur, babasının ve annesinin çiftçilik yaptığını söyledi.

Bulgurun her aşamasında çalışıyorlar

Geleneksel yöntemlerle bulgur hazırlayan aileye destek veren kardeşler, ürünün yıkanması, kaynatılması ve kurutulması gibi aşamalarda görev alıyor. Semanur, üretim sürecinde bulgurların pınarda yıkanıp suyla buluşturulduğunu, ardından kaynatılarak kurutulmaya bırakıldığını anlattı.

Ailesinden gördüğü geleneksel üretim kültürünü gelecekte de sürdürmek istediğini belirten Semanur, köy yaşamının ve üretimin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Kardeşlerin kırsal yaşamı, üniversitedeki arkadaşlarının da ilgisini çekiyor. Ayşenur, özellikle şehirde yaşayan arkadaşlarının köy hayatını merak ettiğini, anlattıkları yaşam tarzını ilgi çekici bulduklarını ve bölgeyi görmek istediklerini söyledi.

Tokdemir kardeşlerin hikayesi, üniversite eğitimi ile kırsal üretimin bir arada yürütülebileceğini ortaya koyarken, gençlerin ailelerine destek olurken geleneksel üretim kültürünü de yaşatmasına örnek oluşturuyor.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokdemir Kardeşlerin Tarla Hikayesi - Son Dakika

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