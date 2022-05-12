Tokyo'da AB Japonya Zirvesi - Son Dakika
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Tokyo'da AB Japonya Zirvesi

12.05.2022 11:10
Tokyo'da AB Japonya Zirvesi

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, AB-Japonya Zirvesi çerçevesinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'i Tokyo'da ağırladı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, AB-Japonya Zirvesi çerçevesinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'i Tokyo'da ağırladı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'i siyasi temaslarda bulunmak üzere geldikleri Tokyo'da ağırladı. Bölgesel ve küresel meseleler üzerinde görüş alışverişinde bulunan liderler, "özgür ve açık" bir Hint-Pasifik vizyonunu hayata geçirme ve Ukrayna'daki savaşını durdurmak için Rusya'ya karşı güçlü adımlar atma konusunda mutabık kaldı. Ekonomi ve enerji güvenliğini sağlamak için işbirliği yapma konusunda da görüş birliğine varan Kishida, Leyen ve Michel, gerçekleştirdikleri zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kishida: "Uluslararası düzeni sarstı"

Konuşmasında Rusya'nın Ukrayna işgaline değinen Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Moskova'nın adımı için "Yalnızca Avrupa'yı değil Asya'yı da kapsayan uluslararası düzenin temelini sarsıyor ve kesinlikle kabul edilemez" dedi. Michel ise "Japonya ve Avrupa Birliği'nin demokrasi ve hukukun üstünlüğü temel değerleriyle birleşmiş derin ve dinamik bir ilişkiye sahip olduğunu" söyleyerek ortaklığın güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Michel ayrıca, Rusya'nın Ukrayna işgalinin, daha derin işbirliğinin bir lüks değil, hayati bir gereklilik olduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Leyen: "Dünya düzeni tehlikede"

Leyen de Japonya'nın da AB gibi asıl tehlikenin farkında olduğunu vurguladı. "Sadece Ukrayna'nın ya da Avrupa'nın geleceği değil, kurallara dayalı dünya düzeninin geleceği tehlikede" diyen Leyen, söz konusu riskin AB ve Japonya gibi benzer değerleri paylaşan ortakların ilişkilerini güçlendirmesini daha da gerekli kıldığını ifade etti.

Ayrıca tarafların, dijital teknolojiler, yarı iletkenler gibi malzemelerin tedariki ve altyapı alanlarında işbirliğini güçlendirme konusunda da mutabık kaldığı öğrenildi. Yılda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak gerçekleştirilen Japonya-AB Zirvelerinin sonuncusu Covid-19 salgını nedeniyle sanal ortamda Mayıs 2021'de gerçekleştirilmişti. - TOKYO

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Charles Michel, Avrupa Birliği, Japonya, Tokyo, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tokyo'da AB Japonya Zirvesi - Son Dakika


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