Tomarza'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Tomarza'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Tomarza\'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

29.10.2024 13:47  Güncelleme: 13:49
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dün Tomarza Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni ile başladı. Bugün Kapalı Spor Solunu'nda düzenlenen programda; Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Topcu ve Tomarza Belediye Başkan Osman Koç programa katılan öğrencilerin ve ilçe halkının bayramlarını kutladı. Cumhuriyet Bayramı Kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Ali Buzkaya yaptı. Şehit Nazmi Anadolu Lisesi önderliğinde yapılan kutlama program; halk oyunları gösterisi ile devam eden 'Cumhuriyet' konulu şiir ve şarkıların söylenmesi ile devam etti. Programda ayrıca dereceye giren okulların kupa ve madalyaları protokol tarafından verildi. Tören; bando eşliğinde okulların geçit töreni son buldu.

Törene; Kaymakam Ali Buzkaya, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Topcu, Tomarza Belediye Başkan Osman Koç, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza Garnizon Komutanı Kadir Er, Tomarza İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Kılıç, başta olmak üzere kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tomarza'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

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