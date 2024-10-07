Tomarza\'da Doğa Festivali Rüzgarı

Yerel

Tomarza Kamp, Karavan ve Su Sporları Festivali; Böke mahallesinde Kano yapılan Zamantı Irmağı kenarında gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanında bulunan doğasever karavanları ve çadırlarını program yapılacak alana kurdu. Festivalin ilk gününde yerlerini alan doğaseverler; akşam yogasını müzik eşliğinde yaptı. Programın resmi açılışı; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya ve protokol üyeleri; festivalde emekleri geçenlere plaket takdim etti.

Kamp ateşi yakılması ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar katılımcılar gönüllerince eğlenerek festivalin tadını doyasıya çıkardı. - KAYSERİ