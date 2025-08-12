Tomarza\'da Düğün Albümü İçin Kanoya Bindiler

Tomarza'da yeni evlenip dünya evine giren Cengizhan-Emsal Canıpek çiftçi, Zamantı Irmağı'nda doğal güzellikler arasında kanoya bindi.

Tomarza'da yaşayan ve hafta sonu dünya evine giren Cengizhan-Emsal Canıpek çifti; düğün albümlerini hayat tarzlarına ve yaşadıkları bölgenin doğal güzelliklerine uygun olması için Zamantı Irmağı'nda yapılan kanoya binerek bol bol fotoğraf çektirdi. Gelinlik ve damatlığı ile kanoya binen çift; Zamantı Irmağı'nın doğal güzellikleri arasında hem düğün albümleri için fotoğraf çektirdi hem de ırmak içerisinde kürek çekerek özel anlarına renk kattı. - KAYSERİ