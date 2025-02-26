Tomarza\'dan Develi Hastanesi\'ne Ulaşım Kolaylaştı

Yerel

Tomarza'dan Develi Devlet Hastanesi'ne giden vatandaşların taleplerinin dikkate alınmasının ardından toplu taşıma araçları güzergahlarını değiştirerek Develi Devlet Hastanesi önünden geçmeye başladı.

Tomarza'dan Develi'ye giden toplu taşıma araçları Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri saat 08: 00'da Tomarza'dan hareket ederek Develi ilçesine giderek 12: 00'da ise Develi'den Tomarza İlçesine geri dönüyor. Daha öncesinde direkt olarak Develi İlçe Terminali'ne giren toplu taşıma araçları vatandaşlardan gelen talepleri üzerine Develi çevre yolundan devam ederek hastaneye gidecek vatandaşları Develi Devlet Hastanesi önünde indirerek yine Develi İlçe Terminali'ne devam edecek.

Araçlar dönüşte yine hastane önünden geçerek hastanede işi biten ve Tomarza'ya dönecek olan vatandaşları hastane önünden alarak Tomarza İlçesine götürecek. Yapılan güzergah değişikliği ile hastaneye giden vatandaşlar için Develi içerisinde başka bir toplu taşıma aracına binmesine gerek kalmadan büyük kolaylık sağlanırken, talepleri dikkate alınan vatandaşlar toplu taşıma araç sahiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ