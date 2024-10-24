Tomarza KYK Yurdu\'nda Gençler İçin Program

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Tomarza KYK Yurdu'nda, Kayseri İl Müftülüğü Aile ve Rehberlik Bürosu projelerinden 'Gençler İçin Gençlerleyiz' projesi çerçevesinde program düzenlendi.

Konu hakkında açıklama yapan Tomarza İlçe Müftülüğü; "Kudüs bizim neyimiz olur' programı çerçevesinde Tomarza Mevlüt Kahraman Kız Öğrenci Yurdu Toplantı Salonu'nda 'Gençler İçin Gençlerleyiz' programı düzenlendi. Öncelikle bu imkanı veren İlçe Kaymakamımız Ali Buzkaya'ya, İlçe Gençlik Spor Müdürü Ali Kılıç'a, büyük gayret ve özveriyle çalışıp ortamı hazırlayan KYK Müdürü Sultan Mızrak'a, Proje Koordinatörü İlçe Vaizimiz Nesibe Çetin Kuyuldar'a, İl Gençlik Koordinatörü Aynur Şapçı'ya, İl Müftülüğü ADRB'den Katılım sağlayıp programa destek veren tüm hocalarımıza, ilçe kadın kollarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dendi. - KAYSERİ