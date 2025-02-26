Tomarza MYO Akreditasyon Belgelerini Aldı

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Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu, akreditasyon belgelerini törenle aldı.

MEDEK tarafından akredite edilen Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi, Mimari Restorasyon ve Yapı Denetim Programlarının akreditasyon belgeleri Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından Okul Müdürü Dr. İbrahim Bektaş'a takdim edildi. - KAYSERİ