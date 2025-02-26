Tomarza MYO Akreditasyon Belgelerini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tomarza MYO Akreditasyon Belgelerini Aldı

Tomarza MYO Akreditasyon Belgelerini Aldı

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO, akreditasyon belgelerini törenle aldı.

26.02.2025 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu, akreditasyon belgelerini törenle aldı.

MEDEK tarafından akredite edilen Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi, Mimari Restorasyon ve Yapı Denetim Programlarının akreditasyon belgeleri Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından Okul Müdürü Dr. İbrahim Bektaş'a takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Tomarza, kayseri, Eğitim, İnşaat, Tören, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tomarza MYO Akreditasyon Belgelerini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ayaklarını denk al“ çıkışına CHP’den zehir zemberek yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al" çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt
19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:42 İddialar doğru çıktı Sevilen dizi final yapıyor İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
02:16 Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak 2 ayda çöküşü yaşadı Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 20:32:59. #1.11#
SON DAKİKA: Tomarza MYO Akreditasyon Belgelerini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.