Tomarza\'nın Yeni Kaymakamı Mine Kurt Göreve Başladı

Tomarza Kaymakamı olarak atanan Mine Kurt görevine başladı.

Daha önce Özvatan Kaymakamı olarak görev yapan Kaymakam Mine Kurt, İçişleri Bakanlığı Yabancı Dil ve Yurt Dışı Eğitim programlarına katılmak için görevden ayrılmıştı. Yabancı dil eğitimini alan Kurt, Tomarza ilçesine Kaymakam olarak görevlendirildi.

İlçeye gelen Kurt, görevine başladı. - KAYSERİ