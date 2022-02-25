Toplu taşıma şoförlerine mesleki yeterlilik eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Toplu taşıma şoförlerine mesleki yeterlilik eğitimi

25.02.2022 10:34
Toplu taşıma şoförlerine mesleki yeterlilik eğitimi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren otobüs şoförlerine, mesleki becerilerine yönelik sınavlar düzenleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren otobüs şoförlerine, mesleki becerilerine yönelik sınavlar düzenleniyor. 9 gün sürecek 'Mahir Eller' projesi kapsamında başarılı olan şoförler Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) organizasyonunda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı işbirliğinde sürdürülen çalışmalar 9 gün boyunca devam edecek. Mahir Eller Projesi kapsamında Toplu Taşıma Şoför Meslek Sınavlarında başarılı olan otobüs şoförleri Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacak. Sınavlara şehir merkezinin yanı sıra Afşin, Elbistan ve Çağlayancerit ilçelerinde hizmet veren toplamda 94 şoför katılıyor.

Mahir Eller Projesi Kahramanmaraş Yerel Oda Koordinatörü İrem Emir, "Proje kapsamında 143 alanda mesleki yeterlilik belgesi verilmesi hususunda sınavlarımız devam etmektedir. Sınavlar neticesinde başarılı olan adaylar mesleki yeterlilik belgesi sertifikası almaya hak kazanacaklar. Bu sertifikalar 5 yıl boyunca geçerli olup, şoförler mesleklerine devam ettikleri müddetçe geçerlilik süresini uzatabileceklerdir. Sınavlarda başarısız olan adaylar ise tekrar sınavlara girme hakkına sahip olup, başarılı oldukları takdirde belge almaya hak kazanacaklardır. Farklı alanlar da mesleki yeterlilik belgesi verilmesine yönelik sınavlarımız devam edecek" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Toplu taşıma şoförlerine mesleki yeterlilik eğitimi
Toplu taşıma şoförlerine mesleki yeterlilik eğitimi

YORUMLAR
500
Çağrı Merkezi 433 bin çağrıya cevap verdi Çağrı Merkezi 433 bin çağrıya cevap verdi KAHRAMANMARAŞ - Eski stadyumun yerine modern spor kompleksi inşa edilecek KAHRAMANMARAŞ - Eski stadyumun yerine modern spor kompleksi inşa edilecek

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Toplu taşıma şoförlerine mesleki yeterlilik eğitimi - Son Dakika


Son Dakika
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
10:03 Yılan adasındaki Ukrayna askerinin son sözleri "defol git Rusya oldu! Gemiden açılan ateş ile hayatını kaybetti
09:38 Dünya bu toplantıya kilitlenmiş durumda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO zirvesi toplanıyor!
09:37 Cephe öncesi düğün! Ukraynalı çift savaş başlayınca soluğu kilisede aldılar! Sonra da cepheye gönüllü yazıldılar
09:36 Hamilelik iddiasına Hadise'den yanıt geldi: Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah
09:33 Rusya Milli Takımı'nın kaptanından Ukrayna'ya destek mesajı: Savaşa hayır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:40:42. #1.12#
SON DAKİKA: Toplu taşıma şoförlerine mesleki yeterlilik eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement