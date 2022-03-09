'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' semineri - Son Dakika
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'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' semineri

09.03.2022 14:13
'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' semineri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu seminer düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu seminer düzenlendi. Seminerde kadın ve erkeğin her alanda eşit olduğuna vurgu yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili seminer düzenledi. Kadın Sığınma Evi Sorumlusu Sosyolog Ilgın Yücel Kandemir, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

"Her alanda eşitiz"

Sosyolog Ilgın Yücel Kandemir kadınların ve erkeklerin üstlendiği roller ile kişinin cinsiyete bağlı herhangi bir ayrımcılığa uğramaması ve sosyal hayatın her alanında eşit koşullarda var olması için istatistiklere dayanarak bilgi verdi. Aynı zamanda kadına yönelik şiddet konusunun da altını çizen Kandemir, "Her alanda eşitiz. Kadına yönelik şiddet; bir kadın sorunu değil, toplumsal bir sorundur. Toplumsal cinsiyet eşitliği kadına yönelik şiddetin önlenmesi veya kadınının toplumsal yaşamın bir parçası olabilmesinin olmazsa olmaz koşuludur. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir yerde kadına yönelik şiddet önlenemez" dedi.

"Roller eşitlenmeli"

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının anne karnında başladığına dikkat çeken Kandemir, "Anne karnındayken, rolleri belirliyoruz. Doğduktan sonra, kız veya erkek bebeklere aslan oğlum, prenses kızım rollerini yüklüyoruz. Kadınların ev işleriyle ilgilenmesi, çocuk bakımını üstlenmesi, evdeki yaşlı bakımını üstlenmesi cinsiyet değil, toplumsal cinsiyetle bağdaştırılan kavram olarak gösteriliyor. Bu alanda yapılan çalışmalara göre, eşitliğin sağlanabilmesi, cinsiyetlere biçilen toplumsal rollerin değiştirilmesi ve eşitlenmesi gerekiyor" diye konuştu. - ANTALYA

'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' semineri
'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' semineri
'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' semineri

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' semineri - Son Dakika


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