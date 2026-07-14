Toprak Koruma Kurulu Toplantısı - Son Dakika
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Toprak Koruma Kurulu Toplantısı

Toprak Koruma Kurulu Toplantısı
14.07.2026 09:00
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Vali Masatlı başkanlığında toprak kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirilen Toprak Koruma Kurulu Toplantısı'nda, toprak kaynaklarının korunması ve verimli kullanımına yönelik çalışmalar ele alındı.

Valilikte düzenlenen toplantıda gündemde yer alan konular görüşülürken, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. Toprak kaynaklarının korunması ve etkin kullanımına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında gündem maddeleri değerlendirilerek görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıda, toprak kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunmasına yönelik çalışmaların kurumlar arası iş birliği içerisinde devam ettirilmesi kararlaştırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Toprak Koruma Kurulu Toplantısı - Son Dakika

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