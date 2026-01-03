Soma Termik Santrali\'nde İşçiler, Toplu Sözleşme Farklarının Eksik Yattığı Gerekçesiyle Eylemde

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Torku Termik Santrali'nde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük fark ödemelerinin eksik yatırılması nedeniyle eylem yaptı. Soma TES-İŞ Sendikası Başkanı Mustafa Girginler öncülüğünde gerçekleştirilen eylemin, üretimi aksatmadan sürdürüldüğü belirtildi.

Soma'daki Torku Termik Santrali'nde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük alacakların eksik ödenmesi nedeniyle işyeri faaliyetlerini aksatmadan eylem başlattı. TES-İŞ Sendikası, taksitli ödemeyi kabul etmeyeceklerini açıkladı. Sendika Başkanı Mustafa Girginler, santralde vardiya düzeninin devam ettiğini belirterek, "Burası bizim iş yerimiz, ekmek teknemiz. Üretim devam ediyor. Vardiya dışındaki arkadaşlarımızla birlikte sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Girginler, Soma Termik Santrali'nde 786 işçinin çalıştığını hatırlatarak, 1 Temmuz'da başlayan toplu iş sözleşmesi sürecinin Kasım ayı ortasında tamamlandığını söyledi. Bu ay toplu sözleşmeden doğan geriye dönük farkların ödenmesi gerektiğini ifade eden Girginler, "Zamlı maaşlarımız yatırıldı ancak geriye dönük farklarımızın yalnızca üçte biri ödendi. Toplu sözleşmemizde taksitli ödeme diye bir madde yok. Buna rağmen kalan kısmın iki taksitte yatırılacağı söylendi. Bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Yüksek enflasyon koşullarında işçilerin aylarca mağdur edildiğini vurgulayan Girginler, "Arkadaşlarımız borçlarını ve ödeme planlarını bu farklara göre yaptı. Ortalama alacağımız 150 bin lira civarında. Şu an maaş hariç 33– 40 bin lira arasında bir ödeme yapıldı. Alacağımızın tamamı ödenene kadar eylemimiz sürecek" dedi.

Eyleme destek vermek üzere santral önüne gelen Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, termik santralde yaşanan belirsizliklerin yalnızca işçileri değil, tüm Soma'yı olumsuz etkilediğini ifade etti. Okur, "Soma, termik santral ve maden emekçilerinin alın teriyle ayakta duran bir ilçedir. Toplu iş sözleşmesinden doğan hakların taksitlendirilmek istenmesi hem hukuka hem de iş barışına aykırıdır. İşçilerin bugün yaptığı eylem haklıdır. Biz de sonuna kadar yanlarında olacağız" dedi.

Eylem sırasında işçiler, "Kasa dolu, cepler boş" ve "Patrona var, işçiye yok" sloganları attı. İşçiler, hakları tam olarak ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.