Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Kurban Bayramı'nda vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Yerel

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Kurban Bayramı'nda vatandaşlarla bayramlaştı

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Yıldız, bayramın barış, umut ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini diledi.

16.06.2024 17:01
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Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla bayramlaştı.

Mevlana Mahallesi Nur Cami önünde ilçe halkının bayramını kutlayan Başkan Yıldız, Kurban Bayramı'nın barış, umut ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini dileyerek, "Vatandaşlarımızla bayramlaştık ve geleneksel bayram kahvaltısı olan keşkek ikramında bulunduk. Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, huzura, barışa, kardeşliğe, dostluğa ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Yıldız, daha sonra Alsancak, Çukurova, Halkkent, Tozkoparan ve Yusuf Kılıç mahallelerindeki kurban kesim yerlerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Yıldız, ilçe genelinde 25 farklı bölgede modern ve hijyenik şartlara uygun kurban kesim merkezleri oluşturduklarını kaydetti.

Vatandaşlara keşkek ikram edildi

Öte yandan ilçedeki camilerin önünde Toroslar Belediyesi tarafından vatandaşlara geleneksel bayram keşkeği ikram edildi. Eski gelenekleri devam ettirmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Başkan Yıldız'a teşekkür etti. Toroslar ilçesindeki mezarlıklarda da vatandaşlara keşkek ikram edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Kurban Bayramı'nda vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

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