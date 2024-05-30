Toroslar Belediye Başkanı Üretici ve Köylü Pazarını Ziyaret Etti

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Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, çiftçinin ürettiği ürünlerin ekonomik değere dönüşmesini önemsediklerini ifade etti.

Başkan yıldız, her hafta perşembe günü kurulan Toroslar Üretici ve Köylü Pazarı'nı ziyaret etti. Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde bulunan pazar ziyaretinde, üretici ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, "Ürettikleri ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturarak gelir elde eden çiftçi ve üreticilerimizin hizmet verdiği üretici ve köylü pazarımızı önemsiyoruz" dedi.

Pazarda kurulun tezgahları gezen Yıldız'a pazar esnafı ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Pazardan alışveriş de yapan Yıldız, her zaman çiftçi ve üreticinin yanında olacaklarını belirterek, "Buradaki ürünler, tarladan ve bahçeden direkt tezgaha geliyor. Böylelikle vatandaşlarımız, doğal ve taze ürünlere kolaylıkla ulaşabiliyor. Çiftçimizin alın teri ve büyük emekle ürettiği ürünlerin, ekonomik değere dönüşmesini önemsiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı daha da genişleteceğiz. 'Yüzü gülen, nefes alan Toroslar' hedefiyle her zaman üreticinin yanında olacağız" diye konuştu. - MERSİN