Toroslar Belediyesi Kurban Bayramı için Tedbirler Aldı

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Toroslar Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurbanlıkların temiz ve hijyenik şartlarda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri aldı.

İlçe genelinde 25 sabit, 3 mobil olmak üzere 28 kurban kesim yeri oluşturulurken, Korukent Mahallesi'nde, 2. El Oto Galericiler Sitesi'nin alt tarafında 50 dönüm alanda Mersin'in en büyük kurban satış alanlarından biri hazırlandı. 25 ada, 442 parsel ve 14 bin 500 küçükbaş hayvanın yer aldığı kurban satış alanında; 2 kurban kesim yeri, 5stant, otopark, aydınlatma, tuvalet ve banyo gibi hem satıcıların hem vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için tüm ihtiyaçlar düşünüldü. Kurban satış ve kesim alanlarında bayram süresince, zabıta ve temizlik ekipleri ile görevli personel de hazır bulunacak.

"Hazırlıkları titizlikle tamamladık"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Kurban Bayramı'nın sağlıklı ve huzur içerisinde geçmesi için tüm önlem ve tedbirleri aldıklarını belirtti. Kurban Bayramı hazırlıklarını titizlikle tamamladıklarını ifade eden Yıldız, Toroslar halkının ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Bayramlar, toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, dostluk ve kardeşlik duygularının güçlendiği günlerdir. Bayramlar, paylaşmaktır. Toroslar halkının ve tüm yurttaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Sağlık ve çevre konusuna büyük önem verdiklerini belirten Başkan Yıldız, kurban kesim noktalarının dışında kurban kesilmemesini de istedi. Kurban kesim ve satış alanlarına çöp konteynerleri yerleştirdiklerini vurgulayan Yıldız, atıkların bertarafı konusunda da hassasiyet çağrısında bulunarak, "Kurban satış yerimizde ve kesim alanlarımızda zabıta ve temizlik ekiplerimiz ile görevli personelimiz bayram süresince görev yapacak" diye konuştu.

Kesim ücreti; küçükbaş 700 TL, büyükbaş 3 bin 500 TL

Bu arada Valilik Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca verilen karara göre, küçükbaş kurbanlık kesim fiyatı 700 TL, büyükbaş kurbanlık kesim fiyatı ise 3 bin 500 TL olarak belirlendi. - MERSİN