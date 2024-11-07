Toroslar Belediyesi'nde İşçi Huzursuzluğu: Sendika Başkanı Uyardı - Son Dakika
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Toroslar Belediyesi'nde İşçi Huzursuzluğu: Sendika Başkanı Uyardı

Toroslar Belediyesi\'nde İşçi Huzursuzluğu: Sendika Başkanı Uyardı

Hizmet-İş Sendikası Karaman Şube Başkanı Mustafa Karakaş, Toroslar Belediyesi'nde çalışanların haksız ve hukuksuz uygulamalara maruz kaldığını belirterek, iş barışının kalmadığını ifade etti. Başkan Yıldız'ın toplu iş sözleşmesini tanımadığını ve çalışanlar üzerinde baskı yaptığı iddialarında bulundu.

07.11.2024 16:01  Güncelleme: 16:04
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Hizmet-İş Sendikası Karaman Şube Başkanı Mustafa Karakaş, Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinde bazı çalışanların belediye yönetiminin haksız ve hukuksuz uygulamalarına maruz kaldığını ileri sürerek, "İş barışı ve iş huzurundan eser kalmayan Toroslar Belediyesinde büyük bir endişe ve tedirginlik hakimdir" dedi.

Hizmet-İş Sendikası Karaman Şube Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada Toroslar Belediyesinde çocuklarının rızkından, alın terlerinin karşılığını almaktan başka hiçbir derdi olmayan bazı çalışanların belediye yönetiminin hem haksız ve hukuksuz tutumu hem de partizanca ve insani olmayan yaklaşımları nedeniyle oldukça zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade etti. Toroslar Belediyesi ile imzalanan ve halen yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesi olduğunu hatırlatan Karakaş, 31 Mart seçimlerinde göreve gelen Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve ekibinin bu sözleşmeyi tanımadığını, 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulanması gereken maaş artışını görmezden geldiğini öne sürdü.

"İş barışı ve iş huzurundan eser kalmadı"

Toroslar Belediyesi yönetiminin konunun yargıya intikal etmesini de şahsi olarak algılayıp kin ve nefret duygusu ile hareket ettiğini ileri süren Karakaş, "Bu nedenle işçi arkadaşlarımız büyük baskı ve hukuksuzluklara maruz bırakılmaktadır. Psikolojik tacizler, sebepsiz yer değişiklikleri, sendikamızdan istifa ettirmeye yönelik baskılar ve işten çıkarmalar hız kesmeden ve artarak devam etmektedir. İş barışı ve iş huzurundan eser kalmayan Toroslar Belediyesinde büyük bir endişe ve tedirginlik hakimdir. Bu duruma gelinmesinin yegane sebebi, 31 Mat seçimlerinden önce işçi ve emekçi dostu olduğunu ifade edip, hak ve adalet üzerine olacağının sözünü veren belediye başkanının bu sözlerinin tam tersi yönde icraatlar yapması, hak, hukuk ve vicdandan uzak bir tutum sergilemesidir. Kendisini acilen yanlıştan dönmeye, verdiği sözleri tutmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediyesinde haksızlığa uğrayan işçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Karakaş, şöyle devam etti:

"Tüm gücümüz, tüm kararlılığımız ve hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz inancımızla mücadelemize devam ediyoruz. Toroslar Belediyesi tarafından işçi arkadaşlarımıza yönelik yapılan her türlü haksızlık ve hukuksuzluk sendikamız avukatlarınca yargıya intikal ettirilmiş, ilgili bakanlık ve kurumlar nezdinde tüm girişimlerimiz eksiksiz yapılmıştır. Hak arama ve ekmek için yürüttüğümüz mücadele, siyasetin de, dünyevi tüm mevki ve makamların da üzerindedir. İşçi arkadaşlarımızın alın terleri, tüm ideolojilerden ve tüm siyasi hesapların fevkindedir. El emeği kutsaldır, alın teri kutsaldır. Kutsallarımıza sahip çıkmaya, hakkımızı aramaya, hukuk tanımayanlarla yine hukuk önünde hesaplaşmaya devam edeceğiz." - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Toroslar Belediyesi'nde İşçi Huzursuzluğu: Sendika Başkanı Uyardı - Son Dakika

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