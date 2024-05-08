Toroslar Belediyesi Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Toroslar Belediyesi Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor

Toroslar Belediyesi Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor

Mersin merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; ürün fiyat etiketi, tezgahların temizliği ve düzeni, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı incelenirken, belediyenin pazarlara kurduğu 'tartı kontrol noktası' tam not aldı. Vatandaşlar, zabıta ekiplerinin bu uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

08.05.2024 15:54  Güncelleme: 15:58
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Mersin merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; ürün fiyat etiketi, tezgahların temizliği ve düzeni, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı incelenirken, belediyenin pazarlara kurduğu 'tartı kontrol noktası' tam not aldı.

Semt pazarlarında alışverişlerini yapan vatandaşlar, zabıta tartı kontrol noktasına gelerek aldıkları ürünleri hassas terazide tarttırıp, gramajını öğrendi. Gramajlar kıyaslanırken, arada fark olup olmadığı kontrol edildi.

Vatandaşlar, zabıta ekiplerinin bu uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, denetimlerle amaçlarının vatandaşların sağlıklı ve uygun şartlarda alışveriş yapmalarını sağlamak ve tüketici haklarını korumak olduğunu belirterek, haksız kazanç elde etmek isteyenlere asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Yıldız, "Ekiplerimiz, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Halkımızın gönlü rahat olsun. Taleplerini, belediyemizin '0324 322 72 00' numaralı telefonunu arayarak bildirebilirler" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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