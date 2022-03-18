Toroslar Belediyesi, vatandaşa 'Çanakkale menüsü' dağıttı - Son Dakika
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Toroslar Belediyesi, vatandaşa 'Çanakkale menüsü' dağıttı

18.03.2022 16:26
Toroslar Belediyesi, vatandaşa 'Çanakkale menüsü' dağıttı

Toroslar Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında ilçedeki vatandaşlara buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan 'Çanakkale menüsü' dağıttı.

Toroslar Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında ilçedeki vatandaşlara buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan 'Çanakkale menüsü' dağıttı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan Toroslar Kültür Sanat Kaldırımı, Anıt Kavşağı ve Toroslar Belediyesi hizmet binası önünde, dönemin askeri kıyafetleriyle ikram edilen 'Çanakkale menüsü', vatandaşları duygulandırdı.

"Başkanımız, milli değerlerimizi yeni nesle aktarıyor"

İkramdan alan aileler, Çanakkale'de savaşan askerlerin yediği menüden özellikle çocuklarına tattıracaklarını belirterek, yaptığı çalışmalarla milli değerlere her zaman sahip çıkan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti. Vatandaşlar, Toroslar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünde Toroslar Belediyemizden böyle bir etkinlik bekliyorduk ve gerçekleştirdiler. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Başkanımızdan Allah razı olsun" dediler.

"Çanakkale, inancın ve azmin zaferidir"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Çanakkale ruhunun her dönemde var olduğunu ve hiçbir zaman kaybolmayacağını söyledi. Başkan Yılmaz, "107 yıl önce milletimiz, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek, vatanına duyduğu sevgi ve inançla Çanakkale'de destan yazmıştır. Atalarımız yokluk içinde ve zor şartlarda savaşarak düşman kuvvetlerini mağlup etmiştir. Tarihte bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi'nde kahramanlarımızın, vatanımızı savunmak için verdiği onurlu direnişi iyi algılamak ve çocuklarımıza anlatmak gerekir. Biz de Toroslar Belediyesi olarak kahraman ecdadımızın Çanakkale'de yedi düvele karşı ne kadar zor şartlar altında zafer kazandığını anımsatmak amacıyla her yıl böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugünleri bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar Belediyesi, vatandaşa 'Çanakkale menüsü' dağıttı
Toroslar Belediyesi, vatandaşa 'Çanakkale menüsü' dağıttı
Toroslar Belediyesi, vatandaşa 'Çanakkale menüsü' dağıttı
Toroslar Belediyesi, vatandaşa 'Çanakkale menüsü' dağıttı
Toroslar Belediyesi, vatandaşa 'Çanakkale menüsü' dağıttı
Toroslar Belediyesi, vatandaşa 'Çanakkale menüsü' dağıttı

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Kaynak: İHA

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