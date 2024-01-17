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Mersin Toroslar Belediyesi, evde bakım, sağlık taraması ve hasta nakil ambulansı hizmetiyle birçok kişinin hayatını kolaylaştırıyor - Son Dakika
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Mersin Toroslar Belediyesi, evde bakım, sağlık taraması ve hasta nakil ambulansı hizmetiyle birçok kişinin hayatını kolaylaştırıyor

Mersin Toroslar Belediyesi, evde bakım, sağlık taraması ve hasta nakil ambulansı hizmetiyle birçok kişinin hayatını kolaylaştırdığı bildirildi.

Mersin Toroslar Belediyesi, evde bakım, sağlık taraması ve hasta nakil ambulansı hizmetiyle birçok kişinin hayatını kolaylaştırıyor
17.01.2024 - 16:05,  Güncelleme: 16:13
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Mersin Toroslar Belediyesi, evde bakım, sağlık taraması ve hasta nakil ambulansı hizmetiyle birçok kişinin hayatını kolaylaştırdığı bildirildi.

Belediye personelinin yanı sıra ilçede yaşayan yaş almış vatandaşlar, kalp ve kanser hastaları, engelli bireyler ile şehit ve gazi yakınlarının sağlık kontrolleri, belediye sağlık işleri müdürlüğünce düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Belediye, bu çerçevede 6 bin kişiyi sağlık taramasından geçirdi. Vatandaşların ikametlerine ambulans desteği sağlanarak ateş, tansiyon ve şeker ölçümü yapıldı, kalp grafiği çekildi. Sağlık işleri müdürlüğü bünyesinde verilen hasta nakil ve ambulans hizmetiyle de ilçede ikamet eden yatağa bağımlı hastalar evlerinden alıp sağlık kuruluşlarına nakil desteği sağlandığı belirtildi.

Toroslar Belediyesinin Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarına (TORTEK) katılan kursiyerlere de uzman doktorların kontrolünde mamografi, rahim ağzı ve kolon kanserine yönelik ön taramalar yapıldığı kaydedildi.Toroslar Belediyesinin ayrıca, deprem bölgesinden Mersin'e gelen yaralı depremzedeler için ambulans ve sağlık ekibi desteği de vererek, vatandaşların her an yanında yer aldığı ifade edildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye olarak vatandaşların sağlığını önemsediklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı ve mutluluğu. Sağlık taraması ve hasta nakil hizmetimizle vatandaşlarımızın tedavi süreçlerinde yanlarında oluyoruz. Bu çalışmalarla amacımız sağlıklı yaşama destek olmak" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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