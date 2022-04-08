Toroslar EDAŞ'tan kaçak elektrik kullanıma ilişkin açıklama - Son Dakika
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Toroslar EDAŞ'tan kaçak elektrik kullanıma ilişkin açıklama

08.04.2022 12:44
Toroslar EDAŞ'tan kaçak elektrik kullanıma ilişkin açıklama

Toroslar EDAŞ, elektrik dağıtım hizmeti verdiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kazkeli mahallesinde, 6 Nisan tarihinde yaşanan ve basında da yer bulan işlemlerine yönelik yazılı açıklama yaptı.

Toroslar EDAŞ, elektrik dağıtım hizmeti verdiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kazkeli mahallesinde, 6 Nisan tarihinde yaşanan ve basında da yer bulan işlemlerine yönelik yazılı açıklama yaptı.

Toroslar EDAŞ, kaçak elektrik kullanımı ve bu karşı yapılan işlemler ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Elektrik dağıtım hizmeti verdiğimiz Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kazkeli mahallesinde, 6 Nisan tarihinde yaşanan ve basında da yer bulan işlemimize yönelik açıklamamızı aşağıda bilgilerinize sunarız.

Şirketimiz, sorumlu olduğu bölgelerde yürüttüğü elektrik dağıtım faaliyeti kapsamında, teknik kayıplar ile kaçak elektrik kullanımını azaltmak için mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele sonucunda, son 7 yıl içerisinde kayıp kaçak miktarı tüm bölge genelinde önemli oranda azalmıştır. Hatay ili genelinde ise bu düşüş oranı yüzde 40 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kazkeli mahallesinde yapılan işleme konu olan şahıslar, herhangi bir sözleşme olmaksızın kaçak elektrik tüketmektedirler. Dahası, buna ilişkin olarak mevzuat hükümleri paralelinde elektrik arzının durdurulması sonrasında, dağıtım şebekesine yasal olmayan yollardan, can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak müdahale etmekte, diğer vatandaşların kaliteli ve kesintisiz elektrik arzına engel olacak şekilde bağlantı yapmaktadırlar.

Şirketimizin, kaçak elektrik kullanımı ile olan kararlı mücadelesini sürdürmeye devam edeceğini ve diğer vatandaşların elektrik dağıtım hizmetinden faydalanmasına engel olacak şekilde elektrik dağıtım şebekemize müdahale edilmesine izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - HATAY

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Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Kırıkhan, Nisan, Hatay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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