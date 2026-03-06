Torunlar Apartmanı Davası Başladı

Haber:

Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) -

Hatay Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yıkılan Torunlar Apartmanı davasında ilk duruşma görüldü. Müteahhit ve fenni mesulün vefatı nedeniyle tek sanığın yargılandığı dosyada aileler adalet istedi. Duruşmaya katılmayan sanık Paşa Uğurlu ise daha önce verdiği ifadesinde binanın mevzuata uygun olduğunu savunmuştu.

Hatay'ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremin ilk saniyelerinde yıkılan ve 84 kişinin yaşamını yitirdiği Torunlar Apartmanı'nın ilk duruşması, felaketten üç yıl sonra Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla açılan dosyada Bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan Müteahhit Nizamettin Civelek'in (2022) ve Fenni Mesul Münir Havayıoğlu'nun (2021) depremden önce vefat ettikleri anlaşıldı. Bu nedenle bu isimler hakkında ek takipsizlik kararı verildi. Davada tek şüpheli olarak statik proje müellifi Paşa Uğurlu yargılanıyor. Davanın bugün görülen ilk duruşmaya sanık Paşa Uğurlu ve avukatı katılmadı. Duruşmaya depremde yaşamını yitirenleri yakınları katıldı."

Duruşmaya binada yakınlarını kaybedenlerin aileleri katıldı. Duruşmada konuşan bir müşteki binada eşini kaybettiğini, kızının ayağının ampute edilerek engelli kaldığını belirterek, "Bina birkaç saniyede yıkıldı. Betonlar kum gibi dağıldı. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Bilirkişi raporu: "1975 yönetmeliğine uygun yapılmamış"

Bilirkişi raporunda bodrum katındaki kolonların kesit ve donatı alanı açısından yetersiz olduğu, bu durumun yapının genel davranışını doğrudan bozduğu tespit edilerek, analizler sonucunda kolon-kiriş birleşim bölgelerinin deprem yüklerini karşılamada yetersiz olduğu kaydedildi. Yine raporda binanın projelendirme ve yapım aşamalarında, dönemin yürürlükte olan 1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uyulmadığı belirtildi.

Sanık Paşa Uğurlu: "Yıkımın nedeni deprem ivmesi"

Duruşmaya katılmayan sanık proje müellifi Paşa Uğurlu, daha önce verdiği ve iddianamede yer alan savunmasında, suçlamaları reddederek, yıkıma gerekçeyi depremin büyüklüğünü gösterdi ve bilirkişinin yetersiz dediği kolon ve kiriş boyutları için ise, "O günün yönetmeliğine uygundur. Ben görevimi yasal çerçevede yaptım" savunmasını yapmıştı.

Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için bir sonraki duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.