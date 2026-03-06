Torunlar Apartmanı Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Torunlar Apartmanı Davası Başladı

06.03.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yıkılan Torunlar Apartmanı davasında ilk duruşma gerçekleşti, aileler adalet istedi.

Haber:

Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) -

Hatay Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yıkılan Torunlar Apartmanı davasında ilk duruşma görüldü. Müteahhit ve fenni mesulün vefatı nedeniyle tek sanığın yargılandığı dosyada aileler adalet istedi. Duruşmaya katılmayan sanık Paşa Uğurlu ise daha önce verdiği ifadesinde binanın mevzuata uygun olduğunu savunmuştu.

Hatay'ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremin ilk saniyelerinde yıkılan ve 84 kişinin yaşamını yitirdiği Torunlar Apartmanı'nın ilk duruşması, felaketten üç yıl sonra Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla açılan dosyada Bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan Müteahhit Nizamettin Civelek'in (2022) ve Fenni Mesul Münir Havayıoğlu'nun (2021) depremden önce vefat ettikleri anlaşıldı. Bu nedenle bu isimler hakkında ek takipsizlik kararı verildi. Davada tek şüpheli olarak statik proje müellifi Paşa Uğurlu yargılanıyor.  Davanın bugün görülen ilk duruşmaya sanık Paşa Uğurlu ve avukatı katılmadı. Duruşmaya depremde yaşamını yitirenleri yakınları katıldı."

Duruşmaya binada yakınlarını kaybedenlerin aileleri katıldı. Duruşmada konuşan bir müşteki binada eşini kaybettiğini, kızının ayağının ampute edilerek engelli kaldığını belirterek, "Bina birkaç saniyede yıkıldı. Betonlar kum gibi dağıldı. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Bilirkişi raporu: "1975 yönetmeliğine uygun yapılmamış"

Bilirkişi raporunda bodrum katındaki kolonların kesit ve donatı alanı açısından yetersiz olduğu, bu durumun yapının genel davranışını doğrudan bozduğu tespit edilerek, analizler sonucunda kolon-kiriş birleşim bölgelerinin deprem yüklerini karşılamada yetersiz olduğu kaydedildi. Yine raporda binanın projelendirme ve yapım aşamalarında, dönemin yürürlükte olan 1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uyulmadığı belirtildi.

Sanık Paşa Uğurlu: "Yıkımın nedeni deprem ivmesi"

Duruşmaya katılmayan sanık proje müellifi Paşa Uğurlu, daha önce verdiği ve iddianamede yer alan savunmasında, suçlamaları reddederek, yıkıma gerekçeyi depremin büyüklüğünü gösterdi ve bilirkişinin yetersiz dediği kolon ve kiriş boyutları için ise, "O günün yönetmeliğine uygundur. Ben görevimi yasal çerçevede yaptım" savunmasını yapmıştı.

Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için bir sonraki duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.

Kaynak: ANKA

Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Torunlar Apartmanı Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Amerika’da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor
Donald Trump duymasın İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’yı vurdu Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu

17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
17:04
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:26
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 17:28:58. #7.12#
SON DAKİKA: Torunlar Apartmanı Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.