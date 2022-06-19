"Torunları Aşık Şenlik'in İzinde" projesinden muhteşem final - Son Dakika
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"Torunları Aşık Şenlik'in İzinde" projesinden muhteşem final

19.06.2022 10:39
"Torunları Aşık Şenlik'in İzinde" projesinden muhteşem final

Çıldır Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve ilçede öğrenim gören tüm öğrencilere yörenin büyük değeri Aşık Şenlik'i tanıtmayı amaçlayan Torunları Aşık Şenlik'in İzinde Projesi'nin yıl sonu programı Çıldır Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Çıldır Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve ilçede öğrenim gören tüm öğrencilere yörenin büyük değeri Aşık Şenlik'i tanıtmayı amaçlayan Torunları Aşık Şenlik'in İzinde Projesi'nin yıl sonu programı Çıldır Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Programa Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram ve eşi Tuğba Bayram, Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları, öğrenciler öğretmenler ve okul idarecileri, yöresel aşıklar ve Çıldır Halkı katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, projeyle Aşık Şenlik'in öğrencilerimize tanıtılarak gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladıklarını belirterek, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Çıldır Kaymakamı Fatih bayram'ın yapmış olduğu açılış konuşmasının ardından program şiirler ve türküler eşliğinde başladı. Aşık Şenlik hayatını konu alan sunumun ardından ozanların gözünden Aşık Şenlik anlatıldı. Daha sonra programda Aşık Şenlik videolarının gösterimi yapıldı. Program Aşık Şenlik'in Latif Şah ve Telli Mihriban Sultan Hikayesi tiyatrosu Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından sergilendi.

Programın sonunda yıl boyunca projeyle ilgili yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildikten sonra program son buldu. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatih Bayram, Hisarcık, Çıldır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Torunları Aşık Şenlik'in İzinde' projesinden muhteşem final - Son Dakika

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