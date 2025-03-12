Tostçu Abdullah'ın El Arabasıyla Alışverişi Gülümsetti - Son Dakika
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Tostçu Abdullah'ın El Arabasıyla Alışverişi Gülümsetti

Tostçu Abdullah\'ın El Arabasıyla Alışverişi Gülümsetti

Hatay'da 40 yıldır tostçuluk yapan Abdullah Çakarlar, market alışverişini el arabasıyla yaptı.

12.03.2025 10:53
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Hatay'da 40 yıldır tostçuluk yapan Abdullah Çakarlar'ın poşet yerine el arabasıyla markette alışveriş yaptığı anlar gülümsetti.

Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Çakarlar, 40 yıldır mahalle de tost yaparak geçimini sağlıyor. Yıllardan beri mesleğini severek yapan Çakarlar, tost malzemesi almak için el arabasıyla markete gitti. Çok sayıda aldığı yumurta kolisini el arabasına yükleyen Çakarlar'ın o anları başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada dikkat çeken el arabalı alışveriş gülümsetti.

"Normalde elektrikli motosikletle gidiyordum ama fazla yumurta aldığım için el arabasıyla gittim"

Marketten fazlaca yumurta aldığı esnada taşımakta zorlanmamak için el arabası kullandığını söyleyen Abdullah Çakarlar, "Ben 40 yıldır tostçuluk yapıyorum. Bu işi ve diğer şeyleri severek yapıyorum. Elimden gelen mücadeleyi veriyorum. Ben markette el arabasıyla alışveriş yaparken bir arkadaş 'seni çekebilir miyim' dedi. Ben de çek dedim. Markette fazla yumurta alınca el arabasıyla götüreyim dedim. Fazla aldığım için el arabasıyla girdim. Devamlı alışveriş yaptığım için markettekiler bana engel olmuyorlar. Normalde elektrikli motosikletle gidiyordum ama fazla yumurtada aldığım ve rahat olsun diye de el arabasıyla gittim. Devamlı gittiğim markete el arabasıyla girince oradaki arkadaş beni videoya çekti" dedi.

El arabasıyla market alışverişini görüntüleyen Ahmet Yonca, "Çocukluğumuzdan beri tost yemeye gelip gideriz. Kumlu ilçesindeki herkes Abdullah abiyi bilir ve tostlarıyla tanınır. Markette yumurta ve tost malzemesi alıyordu. Motosikleti elektrikli olduğu için alışveriş yapamıyor ve o günde el arabasıyla markette alışveriş yaptı. O anlarda güzel video çıktı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tostçu Abdullah'ın El Arabasıyla Alışverişi Gülümsetti - Son Dakika

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