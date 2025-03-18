Tosya\'da Öğrenciler Kitap Okudu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ilkokul öğrencileri, ilçedeki meydanda kitap okuyarak farkındalık oluşturdu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla Cumhuriyet Meydanında kitap okuma etkinliği düzenledi. Ailelerin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler açık havada kitap okumanın keyfini yaşadı. "Ailemle Eğitim Yolculuğu" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler meydanda bir araya gelerek aileleriyle kitap okudu. Etkinliğe Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul da katılarak öğrencilere destek verdi.

Öğrenciler Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra, ilçenin farklı noktalarında da buluşarak kitap okudu.

Etkinlikle ilgili konuşan Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu Sınıf Öğretmeni Safiye Yener, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okumaya teşviki sağlamak istediklerini belirterek, "Ailemle Eğitim Yolculuğu projesi çerçevesinde 'Her Yerde Kitap Okuyorum' etkinliği düzenledik. Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu 2B sınıfı olarak meydanda okuyoruz. Okulumuzdaki farklı sınıflar, ilçedeki kapalı spor salonlarında, sentetik sahada, okul bahçelerinde ve parklarda okumaya devam ediyor. Kütüphaneler Haftası olması sebebiyle de bu etkinliği gerçekleştirdik" dedi. - KASTAMONU