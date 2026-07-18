İlçedeki çocuklar toplu sünnet oldu, düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi - Son Dakika
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İlçedeki çocuklar toplu sünnet oldu, düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi

İlçedeki çocuklar toplu sünnet oldu, düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi
18.07.2026 14:09  Güncelleme: 14:21
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde geleneksel sünnet şöleni düzenlendi. Belediye başkanının makam aracı sünnet arabası yapıldı, 43 çocuk için konvoy ve şenlik düzenlendi. Ayrıca belediye yeni hizmet araçlarını tanıttı ve cezaevi projesini duyurdu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde geleneksel şölende, toplu sünnet ettirilen çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklar için ilçede düzenlenen konvoyda belediye başkanının aracı da sünnet arabası oldu.

Tosya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi. Tüm masrafları karşılanarak sünnet ettirilen 43 çocuk için Tosya Belediyesi önünde konvoy düzenlendi. Vatandaşların, motosiklet kulübü ve off-road kulübü üyelerinin de katıldığı konvoyla çocuklara şehir turu attırıldı. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil de makam aracını çocuklar için sünnet arabası yaptı. Çocuklar, şehir turunun ardından Üçoluk Mesire Alanı'nda düzenlenen şenlikte, kendileri için hazırlanan oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Şenlikte Tosya Belediyesi tarafından yaklaşık 5 bin kişiye Tosya sarıkılçık pirincinden yapılan pilav ve helva ikram edildi.

"Böyle bir yatırımı belediyeyi borçlandırmadan yapmak zor"

Tosya Belediyesi tarafından araç filosunu güçlendirmek amacıyla ilçeye kazandırılan 14 hizmet aracının da teslimi dualar eşliğinde yapıldı. Araçların belediyeyi borçlandırmadan envantere kazandırıldığını söyleyen Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Böyle bir dönemde böyle bir yatırımı belediyeyi borçlandırmadan yapmak zor. Bu anlamda Milliyetçi Harekat Partisi Liderimiz Devlet Bahçeli'ye, Genel Başkan Yardımcılarımıza, çalışma arkadaşlarlarımıza, meclis üyelerimize teşekkür ederim. Üretken belediyeciliğin eseri, hizmetleri konuşuyor. Laf değil, hizmet üreteceğiz. Tosya Belediye Başkanlığı icraat yapan bir belediye, bu sebeble mutluyuz, gururluyuz. Cenab-ı Hak bu şehre hayırlı hizmetler yapabilmeyi, mahçup olmadan hizmet yapmayı nasipeylesin. Birlik ve beraberlik içinde daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağız" dedi.

"İnşallah bu müjdemiz de birilerini rahatsız etmez"

Törendeki konuşmasında, ilçede devam eden projelerle ilgili bilgi veren Başkan Kavaklıgil, ilçeye bir cezaevi inşa edilmesi için çalışmalarına 4 aydır çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Tosya'da bir cezaevi yapımı için düğmeye bastım. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürüyle görüştük, Tosya'ya ekip gelip incelemelerini tamamladı. Biz bunların hiçbirini sosyal medyada paylaşmadık. Tosya deyince herkes geri çekiliyor, siyasilerin dilleri tutuluyor, herkes kenara çekiliyor. Ama merak etmeyin, sizin evladınız, sizin kardeşiniz ekibiyle, arkadaşlarıyla birlikte bu şehri her alanda, her platformda, başı dik, alnı açık bir şekilde temsil ediyor ve etmeye devam edecek. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye durumu arz ettim. Kendisinin de talimatları doğrultusunda önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta Adalet Bakanımız Akın Gürlek ile istişaremizi gerçekleştireceğiz. Arsasını Tosya Belediye Başkanlığı olarak bilabedel olarak Adalet Bakanlığına tahsis edeceğiz. Bizim hedefimiz kampüs cezaevi yapımı ama açık cezaevi yapılması noktasında da tasarrufları olabilir. Bu bacasız bir fabrika. Sadece açık cezaevinde 350 personel çalışacak. Bin mahkum olacak ve her mahkumun haftalık 4 ziyaretçi hakkı var. Haftada 4 bin kişi, ayda 16 bin kişi yapar. 16 bin kişi Tosya'yı ziyaret edip alışveriş yapacak. 350 kamu personeli Tosya'da ikamet edecek, ailesiyle burada ikamet edecek. Allah nasip ederse o cezaevinin bütün ihtiyaçları Tosya'dan karşılanacak, cezaevinin içerisindeki iş kollarında ürünler ürettirebileceğiz. Belki bıçakçılarımız, kapıcılarımız orada daha uygun imkanlarda ürünler üretecek. Protokol yapıp istihdama katkı sağlayabiliriz. İnşallah bu müjdemiz de birilerini rahatsız etmez, inşallah birileri bu noktada geri durmaz, inşallah birileri hakkı olmayan, fayda sağlamayacak yerlere bu cezaevinin yapılması için mücadele etmez. Onları da böyle bir şey yaparlarsa sizlere şikayet edeceğim" diye konuştu.

Başkan Kavaklıgil, konuşmaların ardından sünnet olan çocuklara saat hediye etti. Daha sonra kazanın başına geçen Başkan Kavaklıgil, vatandaşlara pilav ve helva ikram etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlçedeki çocuklar toplu sünnet oldu, düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi - Son Dakika

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