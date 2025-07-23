Tour de France'da İsrail Karşıtı Protesto - Son Dakika
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Yerel

Tour de France'da İsrail Karşıtı Protesto

23.07.2025 21:40
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Fransa'daki Tour de France yarışında, protestocular Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti.

Fransa'da düzenlenen Tour de France bisiklet yarışlarının Bollene ile Valence komünleri arasında gerçekleştirilen 17'nci etabında İsrail karşıtı protestolar düzenlendi.

Fransa'da düzenlenen uluslararası Tour de France bisiklet yarışlarının Bollene ile Valence komünleri arasında gerçekleştirilen 17'nci etabı İsrail karşıtı protestolara sahne oldu. Yarışçıların Diuelefit kasabasından geçtiği sırada onlarca protestocu ellerinde Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin" sloganları attı. Göstericiler, ayrıca bir eve Filistin bayrakları asarak, "Aç bırakmak cinayettir" yazılı pankart açtı.

Göstericilerden Vanessa Huguenin, "Bu eylemi yarışların dikkat çekiciliğinden faydalanmak için yaklaşık 2 aydır planlıyorduk. İsrail'i veya Hamas'ı değiştiremeyiz ama hükümetimizin harekete geçmesini istiyoruz. Kınamaları yeterli değil. Kasabamızın tarihi, halkı harekete geçmeye teşvik ediyor ve protestolarımız barışçıl şekilde devam ediyor" dedi.

"İsrailli takım yarış dışı bırakılsın" çağrısı

Başka bir protestocu ise megafon kullanarak yarışa katılan İsrailli Israel-Premier Tech takımının sahibinin ortağı Sylvan Adams'ı hedef aldı. "Bay Adams, soykırımcı bir ordunun sözcüsüdür" diyen protestocu, takımın yarış dışı bırakılması çağrısında bulundu.

İsrailli takım tarafından yapılan açıklamada, "Herkesin ifade özgürlüğü hakkına saygı duyuyoruz, buna protesto etme hakkı da dahildir. Odağımız yarışmak üzerinedir. Yarış organizatörleri ve ilgili taraflarla yakından çalışarak yürütülen protestoların takımımızın güvenliğini, yarışları ve katılım hakkımızı aksatmaması için gerekeni yapacağız" denildi.

Yetkililer tarafından takıma organizasyon kapsamında ekstra güvenlik önlemleri sağlandı. Takım otobüsünün yanında polis memurları görevlendirilerek, Lille şehrindeki takım tanıtımında da sivil polis ekipleri güvenlik desteği sağladı.

Dieulefit, 2'nci Dünya Savaşı'nda Yahudilere sığınak olmuştu

Dieulefit kasabası, 2'nci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sından kaçan Yahudilere sığınak olduğu için "Adil Kasaba" unvanına layık görülmüştü. - PARİS

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Filistin, Politika, Fransa, İsrail, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tour de France'da İsrail Karşıtı Protesto - Son Dakika

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