Toz taşınımı nedeniyle oto yıkamacıların bayram yoğunluğu erken başladı

Toz taşımımı nedeniyle oto yıkamacıların bayram yoğunluğu erken başladı
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla oto yıkamacıların işleri yoğunlaştı
Oto yıkamacı Fahri Toğrul:
"Bayramın yaklaşmasıyla birlikte işlerimiz bayağı açıldı"
"Özellikle toz taşınımıyla birlikte bayram yoğunluğu erkenden oluştu"
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de geçen günlerde meydana gelen toz taşınımı nedeniyle erken başlayan bayram yoğunluğu Ramazan Ayı'nda işleri durgun geçen oto yıkamacılara adeta can suyu oldu.
Toplamda 9 günlük resmi tatilin yapılacağı Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu çerçevede, birçok vatandaş memleket ve akraba ziyaretleri için uzun yol hazırlıklarını sürdürürken, kirlenen araçlarını bayramda yola çıkmadan önce temizletmek isteyen vatandaşların oto yıkamacılara talebi arttı. Geçen günlerde Eskişehir'de meydana gelen toz taşınımının etkisiyle erken başlayan bayram yoğunluğu da Ramazan Ayı'nda işleri durgun geçen oto yıkamacı esnafına adeta can suyu oldu. İç ve dış araç temizliğini 300 ila 400 TL arasında yapan esnaf, son günlere doğru yoğunluğun daha da artacağını belirterek vatandaşların işlerini geçe bırakmamalarını tavsiye etti.
"Özellikle toz taşınımıyla birlikte bayram yoğunluğu erkenden oluştu"
Eskişehir'de oto yıkama işletmesi bulunan Fahri Toğrul, Ramazan Ayı nedeniyle işlerinin bir süredir zayıf olduğunu söyledi. Bayram hareketliliğinin başlamasıyla birlikte ise normale döndüklerini ifade eden Toğrul, "Malum geçtiğimiz günlerde bir toz taşınımı oldu. Dolayısıyla arabaların hepsi de batık durumda. Bundan dolayı da bayramın yaklaşmasıyla birlikte işlerimiz bayağı açıldı diyebilirim. Böylelikle yoğunluğumuz başlamış oldu. Özellikle toz taşınımıyla birlikte bayram yoğunluğu erkenden oluştu. Vatandaşlarımız araç temizliklerini genellikle iç ve dış olacak şekilde yaptırıyorlar. Yaz sezonunun da gelmesiyle birlikte koltuk temizliklerimiz de başladı. Kışın bu işler pek olmuyor ama insanlar hem yaz hem bahar hem de bayram temizliğini aynı anda yaptırabiliyor. Şu anda güncel fiyatlar 300 TL. Halen zam gelmemiş durumda. Ticari SUV araçlarda bu fiyat 400 TL oluyor. Bayram süresince de fiyatlarımız aynı kalacak. İnsanlarımız bayram temizliği için genellikle son günleri bekliyor ama ellerini erken tutarlarsa daha yoğunluğa denk gelmeden işlerini daha çabuk halledebileceklerini düşünüyorum. Çünkü son günlerde fazla yoğun oluyoruz" dedi.
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