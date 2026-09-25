Trabzon Akçaabat'ta Haçkalı Baba Kavşağı'na yeni köprü yapılıyor, trafik rahatlayacak - Son Dakika
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Trabzon Akçaabat'ta Haçkalı Baba Kavşağı'na yeni köprü yapılıyor, trafik rahatlayacak

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Trabzon Akçaabat\'ta Haçkalı Baba Kavşağı\'na yeni köprü yapılıyor, trafik rahatlayacak
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Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Kavşağı'nda deniz tarafına yeni köprü yapılıyor, kavşak da yeniden düzenleniyor. Tamamlanınca hastane, Düzköy ve şehir merkezi yönündeki trafiğin, özellikle yoğun saatlerde rahatlaması bekleniyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Haçkalı Baba Kavşağı'na yeni köprü yapılıyor. Köprü ve kavşak düzenlemesi tamamlandığında hastane yolu, Düzköy bağlantısı ve şehir merkezi yönündeki trafiğin rahatlaması bekleniyor.

Mevcut köprünün deniz tarafına yapılan yeni köprüyle birlikte kavşak da yeniden düzenlendiğini belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Haçkalı Baba Kavşağı'nda yeni köprü yapılıyor. Kavşaktaki düzenleme de devam ediyor. Hastane, Düzköy ve şehir merkezi yönlerini birbirine bağlayan noktadaki çalışmaların tamamlanmasıyla araçların kavşaktan geçişi kolaylaşacak. Düzenleme, özellikle yoğun saatlerde bölgedeki trafiğe rahatlık sağlayacak" dedi.

Kaynak: İHA
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