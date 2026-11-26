Trabzon'un Araklı ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçurumda mahsur kalan 7 aylık Kafkas çoban köpeği, AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibinin 6 saat süren zorlu operasyonuyla kurtarıldı. Kar yağışı ve zorlu arazi koşullarına rağmen gerçekleştirilen kurtarma çalışmasının ardından Toni, sahibi olan çobanlara teslim edildi.

Bir gün önce 70 metrelik uçuruma düşen 7 aylık Kafkas çoban köpeği Toni'yi kurtarmaya çalışan ancak zorlu arazi ve hava koşulları nedeniyle başarılı olamayan çobanlar durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan gelen destek talebi üzerine harekete geçen AKUT Trabzon ekibi, Araklı ilçesine bağlı Yüceyurt Mahallesi Galer mevkisinde mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Trabzon'a yaklaşık 76 kilometre uzaklıktaki olay yerine ulaşan 4 kişilik AKUT Trabzon ekibi, yaklaşık 30 santimetre kar kalınlığının bulunduğu ve operasyon boyunca kar yağışının devam ettiği bölgede araçla ulaşabildikleri noktanın ardından yaklaşık 1 kilometre yürüyerek olay yerine ulaştı. İp teknikleri kullanarak uçuruma inen AKUT gönüllüleri, Toni'nin bulunduğu noktaya ulaştı. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun sonunda mahsur kaldığı yerden ancak hava karardıktan sonra kurtarılan Toni, sahibi olan çobanlara teslim edildi.