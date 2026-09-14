Trabzon Araklı'da Sendoğan Yıldırım, konteyneri geri geri sürerek dik yokuştan köye çıkardı
Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Türkeli Köyü'nde Sendoğan Yıldırım, kamyonet kasasındaki konteyner evi dik ve rampalı köy yolundan geri geri sürerek çıkarmayı başardı. Devrilme riskine rağmen cesaret ve dikkat gerektiren bu yöntem çevredekilerin dikkatini çekti.
Trabzon'un Araklı ilçesinde bir şahıs, kamyonetin kasasındaki konteyneri dik bir yamaçta yer alan köyüne aracıyla geri geri giderek çıkartmayı başardı.
Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Türkeli Köyü'nde Sendoğan Yıldırım, zorlu arazi şartlarına rağmen pes etmedi. Köy yolunun oldukça rampalı ve dik olması, konteyner evin yukarı çıkarılırken devrilme riskini beraberinde getirdi. Ancak Sendoğan Yıldırım, çözümü Karadenizlilerin meşhur "inat ve azminde" buldu. Yıldırım, konteyneri taşıyan aracı geri geri kullanarak, zorlu ve dik yokuştan köye çıkarmayı başardı. Hem cesaret hem de büyük bir dikkat gerektiren bu yöntem, çevrede bulunanların da dikkatini çekerken, ortaya "Karadeniz inadı işte böyle olur!" dedirten görüntüler çıktı.
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