Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, raylı sistem protokolünü imzalayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, raylı sistem protokolünü imzalayacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, raylı sistem protokolünü imzalayacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yıllardır Trabzon'un beklentisi olan raylı sistemle ilgili protokolün 24 Nisan Çarşamba günü imzalanacağını duyurdu.

17.04.2024 13:55  Güncelleme: 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yıllardır Trabzon'un beklentisi olan raylı sistemle ilgili protokolün 24 Nisan Çarşamba günü imzalanacağını duyurdu.

Basın mensuplarıyla bugün sabah kahvaltısında bir araya gelen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un öncelik arz eden önemli konularının hafif raylı sistem, sanayi sitelerinin nakli ve Gülcemal Projesi olduğunu söyledi. 31 Mart seçimleri öncesinde adaylık sürecinde proje tanıtım toplantısında üç konuyla doğrudan ilgileneceği konusunda Trabzon halkına söz verdiğini hatırlatan Genç, "Biz Gülcemal'de 750-800 dönümü dolduruyoruz. Bunu Faroz balıkçı barınağına kadar bunu taşıyalım gerek var mı? Çünkü proje bu şekilde idi bütüncül bir dolgu alanı düşünülmüştü. Ben buna gerek olmadığı fikrimi Murat başkanımızla paylaşmıştım. O da sağ olsun makul gördü bir kilometrelik alanı boş bıraktı. Şu anda Trabzon'da inşallah yeni dönemde bu vesileyle bu bilgiyi sizinle paylaşayım. İsmi Gülcemal olan projemiz uzun zamandır şehrimizin beklentisi. Trabzon'da hep şu konuşuldu? Haklı olarakta bu serzenişte bulunuldu. Denizle bağlantımız kesildi hepimiz bunu söyledik. İstiyorum ki Ganita'dan başlayıp Büyükşehir Belediyemizin ürettiği o güzel destinasyon alanını öyle bir yaşam alanı şeklinde Akyazı'ya kadar taşıyalım. İçerisinde bu bir kilometrelik alanda doğrudan denize girilebilecek devamında da şu anda tahkimatı bitmiş 250 dönümlük alan ve 500 dönümlük alanı daha ziyade yoğunlaştırmadan yeşille peyzajla beraber donatalım. Orada hem gençlerimize hem çocuklarımıza hem büyüklerimize hem de bu şehre gelen ziyaretçilere de yaşam alanı oluşturalım denizle de buluşturalım amacım bu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli ilgileneceğim üç konudan bir tanesi olacak. Allah nasip ederse bu dönem inşallah bu işi bitireceğim" dedi.

Hafif raylı sistemle ilgili imzalar atılıyor

Hafif raylı sistemle ilgili olarak 24 Nisan günü imzaların atılacağını kaydeden Genç, "Akşam Ulaştırma Bakanımızla görüştüm. Proje tanıtım toplantımızda üç konuyla doğrudan ilgileneceğimi Trabzon halkına söz verdim. Bu üç konumuzdan bir tanesi hafif raylı sistemdi. Bir tanesi yapıldığı zaman, şehrimizin dışında olmakla birlikte şu anda şehrimizin merkezinde kalan ve en düz yerinde kalan Değirmendere'mizdeki beş tane sanayi sitemizin bin 728 bağımsız bölümü oradaki esnafımızın nakli idi. Hem esnafımızın hukuki bakımdan daha iyi şartlarda çalışması bakımından hem de şehircilik bakımından bu idi. Bir diğeri de Gülcemal Projesi idi. Akşam bakanımızla da paylaştım 24 Nisan Çarşamba günü hafif raylı sistemle ilgili protokolümüzü Genel Müdürümüz Trabzon'da olacak. Protokolümüzü Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığımız Genel Müdürüyle beraber imzalıyoruz. Trabzon'un bir evladı olarak bunun heyecanını şimdiden duyduğumu ifade etmek istiyorum. 'Bismillah' deyip başlıyoruz hafif raylı sisteme. Bir Trabzonlu olarak bu konuda hayıflanıyorum . Samsun'da var benim şehrimde de olacak bu kadar net. Ben Trabzon'u bu dönem hafif raylı sistemiyle, sanayi sitelerimizin nakliyle ve Gülcemal projesindeki o yaşam alanıyla birlikte bir level daha atlatmak istiyorum" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, Ahmet Metin, Metin Genç, Çarşamba, Trabzon, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, raylı sistem protokolünü imzalayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:39:05. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, raylı sistem protokolünü imzalayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement