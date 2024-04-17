Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, raylı sistem protokolünü imzalayacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yıllardır Trabzon'un beklentisi olan raylı sistemle ilgili protokolün 24 Nisan Çarşamba günü imzalanacağını duyurdu.
Basın mensuplarıyla bugün sabah kahvaltısında bir araya gelen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un öncelik arz eden önemli konularının hafif raylı sistem, sanayi sitelerinin nakli ve Gülcemal Projesi olduğunu söyledi. 31 Mart seçimleri öncesinde adaylık sürecinde proje tanıtım toplantısında üç konuyla doğrudan ilgileneceği konusunda Trabzon halkına söz verdiğini hatırlatan Genç, "Biz Gülcemal'de 750-800 dönümü dolduruyoruz. Bunu Faroz balıkçı barınağına kadar bunu taşıyalım gerek var mı? Çünkü proje bu şekilde idi bütüncül bir dolgu alanı düşünülmüştü. Ben buna gerek olmadığı fikrimi Murat başkanımızla paylaşmıştım. O da sağ olsun makul gördü bir kilometrelik alanı boş bıraktı. Şu anda Trabzon'da inşallah yeni dönemde bu vesileyle bu bilgiyi sizinle paylaşayım. İsmi Gülcemal olan projemiz uzun zamandır şehrimizin beklentisi. Trabzon'da hep şu konuşuldu? Haklı olarakta bu serzenişte bulunuldu. Denizle bağlantımız kesildi hepimiz bunu söyledik. İstiyorum ki Ganita'dan başlayıp Büyükşehir Belediyemizin ürettiği o güzel destinasyon alanını öyle bir yaşam alanı şeklinde Akyazı'ya kadar taşıyalım. İçerisinde bu bir kilometrelik alanda doğrudan denize girilebilecek devamında da şu anda tahkimatı bitmiş 250 dönümlük alan ve 500 dönümlük alanı daha ziyade yoğunlaştırmadan yeşille peyzajla beraber donatalım. Orada hem gençlerimize hem çocuklarımıza hem büyüklerimize hem de bu şehre gelen ziyaretçilere de yaşam alanı oluşturalım denizle de buluşturalım amacım bu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli ilgileneceğim üç konudan bir tanesi olacak. Allah nasip ederse bu dönem inşallah bu işi bitireceğim" dedi.
Hafif raylı sistemle ilgili imzalar atılıyor
Hafif raylı sistemle ilgili olarak 24 Nisan günü imzaların atılacağını kaydeden Genç, "Akşam Ulaştırma Bakanımızla görüştüm. Proje tanıtım toplantımızda üç konuyla doğrudan ilgileneceğimi Trabzon halkına söz verdim. Bu üç konumuzdan bir tanesi hafif raylı sistemdi. Bir tanesi yapıldığı zaman, şehrimizin dışında olmakla birlikte şu anda şehrimizin merkezinde kalan ve en düz yerinde kalan Değirmendere'mizdeki beş tane sanayi sitemizin bin 728 bağımsız bölümü oradaki esnafımızın nakli idi. Hem esnafımızın hukuki bakımdan daha iyi şartlarda çalışması bakımından hem de şehircilik bakımından bu idi. Bir diğeri de Gülcemal Projesi idi. Akşam bakanımızla da paylaştım 24 Nisan Çarşamba günü hafif raylı sistemle ilgili protokolümüzü Genel Müdürümüz Trabzon'da olacak. Protokolümüzü Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığımız Genel Müdürüyle beraber imzalıyoruz. Trabzon'un bir evladı olarak bunun heyecanını şimdiden duyduğumu ifade etmek istiyorum. 'Bismillah' deyip başlıyoruz hafif raylı sisteme. Bir Trabzonlu olarak bu konuda hayıflanıyorum . Samsun'da var benim şehrimde de olacak bu kadar net. Ben Trabzon'u bu dönem hafif raylı sistemiyle, sanayi sitelerimizin nakliyle ve Gülcemal projesindeki o yaşam alanıyla birlikte bir level daha atlatmak istiyorum" diye konuştu. - TRABZON
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