Trabzon Büyükşehir Belediyesi 19 Yeni Otobüsü Hizmete Aldı - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi 19 Yeni Otobüsü Hizmete Aldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 19 Yeni Otobüsü Hizmete Aldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ulaşım filosuna 19 yeni otobüs ekleyerek şehrin ulaşım standartlarını yükseltti. Başkan Ahmet Metin Genç, ulaşımın güvenliği ve konforu için yapılan yeniliklerin önemine değindi ve 2025 yılına kadar 31 elektrikli otobüsün de hizmete alınacağını açıkladı.

09.01.2025 13:35  Güncelleme: 13:38
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi 19 yeni otobüsü hizmete alarak ulaşım filosunu güçlendirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosuna dahil edilen 19 yeni otobüs bugün törenle hizmete alındı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç "Trabzon'umuzun ulaşım standardının çıtasını filomuza eklediğimiz 19 yeni otobüs ile yukarıya çıkarıyoruz. Göreve gelirken söz verdiğimiz birçok alan vardı. Halkımızın öne çıkan taleplerini göreve geldiğimizde önceliklendirmek ve bu konuda adımları atmak için kararlılık ortaya koyduk. Büyükşehir Belediyesi olarak söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmenin çabası içerisindeyken öne çıkan konularımızın başında ulaşım geliyor. Bu alanda öncelediğimiz konu; seyahatin güvenli, konforlu ve nitelikli olması. Büyükşehir Belediyemizin ulaşım ağındaki güzergah taleplerini dikkate almak için bir takviye gerekliliği ortaya çıktı. Bugün de bunlardan bir tanesini yapıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. 19 yeni otobüsü filomuza katıyoruz. 10 adet 8 metre boyunda, 4 adet, 8 buçuk metre boyunda ve 5 adet 12 metre boyunda, 2024 model olan otobüslerimizi hizmete alıyoruz. Toplamda Büyükşehir Belediyesi filosunu 174'e çıkarıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah" dedi.

31 elektrikli otobüs geliyor

Başkan Ahmet Metin Genç, ulaşım modelini güçlendirirken seyahatin güvenliliğini esas aldıklarını belirterek "Seyahatin güvenli olması konusu çok önemli. Verimli motorlar sayesinde hava kirliliğini azaltmaya katkı sağlamış oluyoruz. Yakıt verimliliği çok önemli. Takviyelerimiz tasarruf konusunda bize katkı sağlıyor. Yeni araçlarımızla daha modern ve daha profesyonel bir imajı ortaya koyuyoruz. Halkımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen en önemli husus ulaşım. Şehrin trafik sirkülasyonunu yönetebilmek, halkımızın konforlu, güvenli, ulaşım erişim standardını yukarıya taşımak adına önemli bir çabanın içerisindeyiz. Bugün 19 yeni otobüsümüzle bu katkıyı sağlarken inşallah 2025 yılı bitmeden 31 adet elektrikli otobüsümüzü de devreye alacağız. Beşikdüzü'müzden başlayıp Of'a kadar uzanan sahil bandımızda daha hızlı bir ulaşım sağlayacağız. Şu anda durak sistemlerini çalışıyoruz. Sahil bandında transit bir trafik oluşturacak şekilde bir ulaşım modelini de hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Raylı sistemi de yapacağız"

"Hafif Raylı Ulaşım Sistemi'nin de seneye bu zamanlar temelini atacağız" diyen Genç "İnşallah Akyazı-Meydan kısmını da tamamlamak önemli hedeflerimiz arasında. Hemen akabinde Akçaabat'ımız ve Yomra'mızla beraber doğu batı aksında genişletmeyi planlıyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren daha proaktif bir ulaşım modelini ortaya koyabilmek ve halkımıza bu manada daha kaliteli hizmet sunabilmek adına büyük bir gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Genç ve beraberindekiler, 19 otobüsün hizmete alınması dolayısıyla kurdele kesimi gerçekleştirdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon Büyükşehir Belediyesi 19 Yeni Otobüsü Hizmete Aldı - Son Dakika

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