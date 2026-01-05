Büyükşehir Belediyesi on binlerce hayata dokundu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği hizmet ve desteklerle şehir genelinde binlerce aileye ve on binlerce vatandaşa ulaştı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir genelinde on binlerce aile ve bireye sosyal destek sağlandı. Kart 61 hizmetinden her ay 21 bin 840 kişi yararlandı. Temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunan bu uygulama, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir destek mekanizması oldu.

2025 yılında, 15 metreküp su indiriminden 9 bin 662 aile, emeklilere yüzde 50 indirimli su hizmetinden ise 24 bin 2 aile faydalandı. Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde sıcak yemek hizmeti kapsamında bin 669 aileye her gün sıcak yemek ulaştırıldı. Yıl boyunca 2 bin 79 eve de temizlik hizmeti sunuldu.

Engelsiz hizmetlerle günlük yaşam kolaylaşıyor

Engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları azaltmaya yönelik hizmetler kapsamında Engelsiz Taksi uygulaması ile 2 bin 405 sefer gerçekleştirildi. Hareket kabiliyetini artırmaya yönelik desteklerde ise Engelli Araç Tamir Atölyesi aracılığıyla 748 araç bakım ve onarımdan geçirildi. Engelli bireylere 223 manuel ve 157 akülü araç yardımı yapıldı. Ayrıca yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston ve engelli tuvaleti gibi ihtiyaçları kapsayan medikal malzeme yardımı çerçevesinde 52 kişiye destek sağlandı. Eğitim ve sosyal gelişimi desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Engelsiz Yaşam Akademisi'nde 52, Gazipaşa Özel Bireyler Okulu'nda ise 27 özel gereksinimli kursiyer eğitim aldı. Engelli bireyler için sürdürülen öğle yemeği hizmeti kapsamında ise yıl boyunca 17 bin 658 öğün yemek ikram edildi.

Başkan Genç: "Trabzon'da dayanışmayı büyüteceğiz"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sosyal belediyeciliği merkeze alan hizmet anlayışını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Özel bireylerimizin ve dezavantajlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, ihtiyaç sahiplerine doğrudan dokunan sosyal desteklerimizi 2025 yılı boyunca daha da güçlendirdik. Hiç kimseyi yalnız ve geride bırakmayan bir anlayışla çalışıyoruz. Bir şehrin, en zayıfını kucakladığı kadar güçlü olduğu görüşünü benimsiyoruz. Ekonomik, sosyal ve insani tüm desteklerimizi 2026 yılında da imkanlarımız doğrultusunda artırarak sürdüreceğiz. Trabzon'umuzda dayanışma kültürünü büyütmeye ve her zaman hemşehrilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - TRABZON