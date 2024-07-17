Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'nin İletişim Merkezi 176 Bin Çağrıya Cevap Verdi

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet kalitesini yükseltme amacıyla kurduğu Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi (TİKOM) aracılığı ile vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet sunuluyor. Bu kapsamda TİKOM, 2024 yılının ilk 6 ayında 176 bin 665 çağrıya cevap verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren TİKOM (ALO 153 Çağrı Merkezi), vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için çalışmalara devam ediyor. TİKOM, 2024 yılının ilk 6 ayında 176 bin 665 çağrıya cevap vererek vatandaşların talep ve şikayetlerini anında değerlendirip işleme aldı. Bu çağrıların 80 bin 319'u incelenip sonuçlandırılmak üzere ilgili birimlere aktarıldı. Diğer çağrılarda ise vatandaşa anlık olarak çözümler üretildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "TİKOM, içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri başta olmak üzere ulaşım, zabıta, cenaze hizmetleri, yol bakım ve onarım, park ve bahçe işlemleri, vektörle mücadele, sosyal yardımlar ve sokak hayvanlarına yönelik başlıca konularda 18 ilçeye 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. Amacımız vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak. Kurum ile vatandaşlarımız arasında iletişim köprüsü kurarak hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" denildi. - TRABZON