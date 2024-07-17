Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin İletişim Merkezi 176 Bin Çağrıya Cevap Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin İletişim Merkezi 176 Bin Çağrıya Cevap Verdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'nin İletişim Merkezi 176 Bin Çağrıya Cevap Verdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla kurulan Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi (TİKOM), 2024 yılının ilk 6 ayında 176 bin 665 çağrıya cevap verdi. TİKOM, vatandaşların talep ve şikayetlerini anında değerlendirip işleme alarak kesintisiz hizmet sunuyor.

17.07.2024 10:44  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet kalitesini yükseltme amacıyla kurduğu Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi (TİKOM) aracılığı ile vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet sunuluyor. Bu kapsamda TİKOM, 2024 yılının ilk 6 ayında 176 bin 665 çağrıya cevap verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren TİKOM (ALO 153 Çağrı Merkezi), vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için çalışmalara devam ediyor. TİKOM, 2024 yılının ilk 6 ayında 176 bin 665 çağrıya cevap vererek vatandaşların talep ve şikayetlerini anında değerlendirip işleme aldı. Bu çağrıların 80 bin 319'u incelenip sonuçlandırılmak üzere ilgili birimlere aktarıldı. Diğer çağrılarda ise vatandaşa anlık olarak çözümler üretildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "TİKOM, içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri başta olmak üzere ulaşım, zabıta, cenaze hizmetleri, yol bakım ve onarım, park ve bahçe işlemleri, vektörle mücadele, sosyal yardımlar ve sokak hayvanlarına yönelik başlıca konularda 18 ilçeye 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. Amacımız vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak. Kurum ile vatandaşlarımız arasında iletişim köprüsü kurarak hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" denildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin İletişim Merkezi 176 Bin Çağrıya Cevap Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
08:13 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir
05:05 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:40 “Sıcaklıklar artacak“ diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın "Sıcaklıklar artacak" diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
10:07 Dünyada sadece 6 örneği bulunan ’Gagalı Balina’ Yeni Zelanda’da karaya vurdu Dünyada sadece 6 örneği bulunan 'Gagalı Balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu
10:07 Bangladeş’te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti Bangladeş'te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti
09:48 Bomba iddia Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 11:31:04. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin İletişim Merkezi 176 Bin Çağrıya Cevap Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement