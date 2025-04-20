Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri\'nde Başarı Elde Etti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Conf-ITS'25 Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı çerçevesinde Ankara Teknokent'te düzenlenen "Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri"nde, Büyükşehir Belediyecilik kategorisinde ödüle layık görüldü. Proje kapsamında, hareketli araç verisine dayalı trafik analizi projesiyle kent trafiğine gerçek zamanlı ve veri temelli çözümler sunuluyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara Teknokent'te düzenlenen Conf-ITS'25 Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı kapsamında, "Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri"nin Büyükşehir Belediyecilik kategorisinde önemli bir başarıya imza atarak Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) bünyesinde yürüttüğü "Hareketli Araç Verisine Dayalı Trafik Analizi Projesi" ile ödüle layık görüldü. Ödülü alan Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Bayraktar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e takdim etti. Proje, anlaşmalı araç filolarına yerleştirilen GPS modülleri aracılığıyla elde edilen hareketli araç verisinin (Floating Car Data - FCD) kullanılması esasına dayanıyor. Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk sahasındaki tüm yol ağına ait verileri, ortalama 50 metrelik yol segmentlerinden ve her dakika olacak şekilde gerçek zamanlı olarak toplarken, veriler sayesinde hem anlık trafik takibi yapılabiliyor hem de geçmişe dönük analizlerle günlük, haftalık, aylık ve sezonluk trafik karakteristikleri ayrıntılı biçimde ortaya konulabiliyor.

Trafik sorunlarına gerçek zamanlı çözümler

Daha önce çoğunlukla kavşak ve yol kesitlerinden yapılan noktasal araç sayımlarına dayalı trafik analizleri gerçekleştiren Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bu proje sayesinde çok daha kapsayıcı ve bütüncül bir ulaşım verisi yönetimi oluşturdu. Hareketli araç verisiyle gerçekleştirilen analizler arasında anlık ve geçmişe dönük hız ve yoğunluk haritaları, kavşaklarda kuyruk boyu tespiti, yol kesimlerinde hız profili analizi, rota bazlı seyahat süresi hesaplamaları, seyahat dağılım analizleri, mahalle, ilçe ve şehir ölçeğinde sıkışıklık indeksi oluşturulması ve zirve saat belirlemeleri yer alıyor. Böylece şehir genelinde trafik sorunlarına daha detaylı, gerçek zamanlı ve veri temelli çözümler sunulabiliyor.

Trabzon'un geleceğe dönük ulaşım vizyonu

Bu başarının yalnızca bir ödülden ibaret olmadığını, aynı zamanda Trabzon'un geleceğe dönük ulaşım vizyonunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon olarak sadece bugünü değil, yarını da planlıyoruz. Ulaşım alanında attığımız dijitalleşme adımlarıyla hemşehrilerimize daha konforlu, güvenli ve verimli bir trafik deneyimi sunmak istiyoruz. Bu proje, veri temelli yönetim anlayışımızın bir ürünü. Aldığımız bu ödül, ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmasının ve teknolojiye yaptığımız yatırımın bir sonucudur. Şehrimizin ulaşım altyapısını daha da geliştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - TRABZON