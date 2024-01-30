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Trabzon'da 2023 yılında 2 bin 20 yangına müdahale edildi - Son Dakika
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Trabzon'da 2023 yılında 2 bin 20 yangına müdahale edildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2023 yılında 2 bin 20 yangına müdahale ederken bu yangınlar genellikle bacadan kaynaklı, elektik kontağı ve yakıcı madde bırakılması gibi nedenler ilk sırayı alıyor.

Trabzon\'da 2023 yılında 2 bin 20 yangına müdahale edildi
30.01.2024 - 14:16,  Güncelleme: 14:21
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2023 yılında 2 bin 20 yangına müdahale ederken bu yangınlar genellikle bacadan kaynaklı, elektik kontağı ve yakıcı madde bırakılması gibi nedenler ilk sırayı alıyor.

Trabzon'da geçen sene 2 bin 20 yangına müdahale edildi. Kent genelinde 275 konut, 229 diğer bina yangını, 146 araç, 194 baca, 10 fabrika, bin 166 yapısal olmayan yangın olmak üzere toplam 2 bin 20 yangına müdahale edildi.

18 İtfaiye Grup Amirliği, 3 Müfreze, 268 personel ve 76 araç ile 7/24 esasına göre hizmet veren Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 2 bin 20 yangında ve 2 bin 546 diğer (can kurtarma, trafik kazası, güvenlik, sel ve su baskını) olaylarda Trabzonluların yardımına koştu.

Yangınların ilk sırasını bin 166 rakamıyla yapısal olmayan yangınlar alırken, ikinci sarayı 275 rakamıyla konut yangınları aldı. Özellikle araç yangınlarında da belirgin bir artış yaşanırken, geçen yıl 146 araç yangını meydana geldi. Yangınlar arasında 10 fabrika yangını dikkat çekerken, yangınların çıkış sebepleri baca yangınları, elektrik kontağı ve yakıcı madde bırakılması gibi nedenler ilk sırayı aldı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trabzon'da 2023 yılında 2 bin 20 yangına müdahale edildi - Son Dakika
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