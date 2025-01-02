Trabzon'da 2024 Yılı İçinde 10 Bin 500 Cenaze Hizmeti Sunuldu - Son Dakika
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Trabzon'da 2024 Yılı İçinde 10 Bin 500 Cenaze Hizmeti Sunuldu

Trabzon\'da 2024 Yılı İçinde 10 Bin 500 Cenaze Hizmeti Sunuldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 10 bin 500 cenaze hizmeti ve bin 625 taziye çadırı kurdu. Cenaze nakil işlemlerinin yanı sıra mezarlıklarda temizlik ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

02.01.2025 10:39  Güncelleme: 10:41
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 2024 yılında 10 bin 500 cenaze hizmeti verildi, bin 625 taziye çadırı kuruldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2024 yılında 18 ilçede toplam 10 bin 500 cenaze hizmeti sundu. Büyükşehir personeli, belediye mezarlıklarına 700 cenaze defin işlemi gerçekleştirirken bin 625 adet taziye çadırı kurdu. 148 cenaze uçakla, 610 cenaze ise karayolu ile il dışına nakledildi. Şehir içi dahil olmak üzere toplam 5 bin 500 cenaze nakil işlemi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, 5 bin cenaze yıkanıp kefenlendi, toplam 10 bin 500 cenaze hizmeti verildi. Şehir genelinde 3 milyon 346 bin 800 metrekare mezarlık alanında temizleme ve onarım çalışmaları yapıldı. Ayrıca 59 mahalle mezarlığında bulunan 39 bin 446 kabir, Defin Bilgi Sistemi'ne (DEBİS) kaydedilerek internet ortamında vatandaşların bilgilere kolay erişimi sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın en acılı anlarında yanlarında olmak ve onlara her türlü desteği sağlamak için ekiplerimiz 7/24 görev başında. Cenaze hizmetlerinin yanı sıra il genelindeki bütün mezarlıkları dijital ortamda kayıt altına alma çalışmalarımız sürecek" denildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da 2024 Yılı İçinde 10 Bin 500 Cenaze Hizmeti Sunuldu - Son Dakika

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