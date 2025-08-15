Trabzon'da 70 Yeni İtfaiye Personele Göreve Başladı - Son Dakika
Trabzon'da 70 Yeni İtfaiye Personele Göreve Başladı

Trabzon'da 70 Yeni İtfaiye Personele Göreve Başladı
15.08.2025 15:51  Güncelleme: 15:53
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na katılan 70 yeni itfaiye personeli, başarılı deneme sürecinin ardından sertifikalarını alarak görevlerine başladı. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, itfaiyeciliğin önemine vurgu yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmak için eğitim alan 70 itfaiye personeli törenle görevlerine başladı.

Düzenlenen törende 4 aylık deneme süresini başarıyla tamamlayan 3'ü kadın, 67'si erkek olmak üzere toplam 70 itfaiye personeline sertifikaları verildi. Sertifika töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Şehrimizde ve ülkemizde afetlere maruz kalabiliyoruz. İki yıl önce 50 bine aşkın vatandaşımızı kaybettiğimiz bir depremle karşı karşıya kaldık. Çok şükür Trabzon'umuz deprem noktasında biraz daha riski az olan bir şehir ama bizim bölgemizde de sel ve heyelanlar gibi tabiat olayları ile karşılaşıyoruz. Risk oluştuğu anda, itfaiyemiz anında olay yerine yetişiyor. Çünkü aslolan önce insandır, insanın canını kurtarmaktır. İtfaiyecilik hakikaten kutsal bir görev. Çünkü bir hayatın kurtulmasına vesile oluyorsunuz. Tabii ki bütün irade Allah'ındır ama siz de ona vesile oluyorsunuz. Yakın zamanda Sürmene ve Akçaabat ilçelerimizde sel afetleri ile karşılaştık. Her zaman en önemli itfaiyemiz oldu ve olmaya da devam edecek. İtfaiye denilince sadece yangın söndürme gibi anlaşılıyor ama öyle değil. Bir hayvanın canı bile tehlikede olsa mesai arkadaşlarımız oraya yetişmenin gayretinde oluyor. Bir canı kurtarmak için kendi canınızı da riske eden bir vazife" diye konuştu.

Başkan Ahmet Metin Genç, aralarına bugün katılan 70 yeni personel ile birlikte Trabzon İtfaiyesi'nde personel sayısının 343'e ulaştığını sözlerine ekledi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Metin Genç, İtfaiye, trabzon, Son Dakika

Trabzon'da 70 Yeni İtfaiye Personele Göreve Başladı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon'da 70 Yeni İtfaiye Personele Göreve Başladı
