Trabzon'da Boğazına Mısır Kaçan Kadın Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Boğazına Mısır Kaçan Kadın Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Trabzon\'da Boğazına Mısır Kaçan Kadın Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yürürken boğazına mısır kaçan kadın, belediye personelinin heimlich manevrası ile kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

23.05.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yürürken boğazına yediği mısır kaçan kadın, belediye personelinin heimlich manevrası ile kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kemerkaya mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kadın caddede yürüdüğü esnada yediği mısır boğazına kaçtı. Kadının nefes alamadığını fark eden çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etmeye çalıştı. O esnada yoldan geçmekte olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeli Muhammet Toprak, olayı görünce Heimlich manevrasıyla cismi çıkararak kadının nefes almasını sağladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde 2,5 ay önce aldığı eğitimle ilk yardım sertifikası alan Toprak'ın bu müdahalesi çevredeki vatandaşların takdirini topladı. Kurtarılan kadın, Toprak'a ve diğer yardımseverlere teşekkür ederken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Yanına yardım etmek için gelen insanlarında doğru müdahale etmediğini fark ettim"

Boğazına yabancı cisim kaçan kadına çevredeki vatandaşların yanlış müdahalelerde bulunduğunu gördüğünü belirten Muhammet Toprak, "Kimsenin başına gelmemesi gereken bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Benim müdahale etmem gereken bir durum oldu. Benim açımdan stresli bir durumdu. Ama o durumu görünce yapmam gerektiğini düşündüm. Hanımefendinin orada boğulduğunu gördüm. Yanına yardım etmek için gelen insanlarında doğru müdahale etmediğini fark ettim. Su vermeye çalışan veya farklı bir şekilde heimlich manevrasını yapmaya çalışanları gördüm. Sonra gidip müdahaleyi yaptım. Yediği sanırım mısırda onu çıkardı ve sonrasında sağlığına kavuştu" dedi.

"Kendisi iyi olsun yeter"

İnsani bir yardımda bulunduğunu kaydeden Toprak, "Büyükşehir belediyemizin bize öncülük edip bu eğitimi almamızda yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum. İtfaiye Daire Başkanlığı birimimizce bu eğitimi aldık. Eğitmen hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Onlardan bu eğitimi almamış olsaydık bunu yapamazdık. 2,5 ay önce bu eğitimi aldık. Spontane gelişen bir durumda böyle bir müdahalede bulunduk. Hanımefendi orada şok oldu. Korktu. Sadece orada oluşan bir iletişimimiz oldu. Sonra kendisiyle görüşmedim. Önemli de değil zaten. Bu tamamen insani bir yardımdı. Kendisi iyi olsun yeter" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Boğazına Mısır Kaçan Kadın Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Boğazına Mısır Kaçan Kadın Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı - Son Dakika
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