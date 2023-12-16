Trabzon\'da deniz manzaralı mezarlık alanına definler başladı

Deniz manzaralı mezarlığa definler başladı

Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Saral:

"İlk etapta bin 745 kişilik yer açmıştık; İkinci etapta 512 kişilik yer açtık şu anda 200 kişilik yerimiz kaldı"

"2024 yılında Boztepe'de 5 bin kişilik yeni mezar yerimiz satışa çıkacak"

TRABZON - Trabzon'un Boztepe mahallesi'nde Ahi Evren Dede Camii yanında yer alan deniz manzaralı mezarlık alanına definler başladı.

Hem Ahi Evren'e komşu olmak hem de deniz manzaralı yerden mezar sahibi olmak için sıraya giren Trabzonlular mezar yerinin belirlenmesi sırasında hem kendi aralarında hem de görevlilerle tartışmıştı. Tartışma sırasında zaman zaman gerginlik yaşanmış, yaşananlar basına yansımıştı. Tartışmalara konu olan mezar yerine definler başlarken, Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Saral, tartışmaların yaşandığı mezarlığa şuana kadar 10'nun üzerinde defin yapıldığını söyledi. Saral "Boztepe'deki Ahi Evren Dede Mezarlığımızın altında 40 dönüm olarak mezarlık tahsisi yaptığımız yerde şuana kadar 11 defin yapıldı. Şu anda Boztepe'de ikinci etap mezar satışına devam ediyoruz. İlk etapta bin 745 kişilik yer açmıştık. Vatandaşın talebi üzerine yaptığımız yerlerin satışı çok kısa bitti. İkinci etapta 512 kişilik yer açtık şu anda 200 kişilik yerimiz kaldı. Vatandaşın talebi devam ediyor" dedi.

"Boztepe Mezarlığımız Trabzonumuzun gözde yerlerinden biri olacak"

Mezar yeri almak isteyen vatandaşların isterse alandan görerek isterse sistem üzerinden görerek yerini alabileceğini kaydeden Saral, "Boztepe mezarlığımız Trabzonumuzun gözde yerlerinden biri olacak diyebiliriz. Boztepe'de ayrıca Büyükşehir Belediyemizin Ahi Evren Camiine yakın sınırda yapmış olduğu yerde çok güzel Boztepe peyzaj projesi var. Onunla eşdeğer bir mezarlık projemizle beraber alandaki hizmetimiz devam edecek. 2024 yılında 5 bin kişilik yerimiz satışa çıkacak. Hepsi Boztepe'de aynı alanda orada toplamda 7 bin kişilik yerimiz vardı bunun 2 bin 300 kişilik yerini şu anda satışa çıkarttık. Bu 2 bin 300 kişilik yerden 200 kişilik yer kaldı. 5 bin kişilik daha yerimiz var. İsteyen vatandaşımız ister alandan ister sistem üzerinden yerini beğenerek alabiliyor" dedi.