Trabzon'da Ekrem İmamoğlu İçin Adalet Yürüyüşü - Son Dakika
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Trabzon'da Ekrem İmamoğlu İçin Adalet Yürüyüşü

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Trabzon'da yapılan Adalet Yürüyüşünde vatandaşlar, 'Milletin iradesine sahip çıkıyoruz' pankartıyla yürüdü ve adalet talep etti.

28.03.2025 02:51  Güncelleme: 02:55
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(TRABZON) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla Trabzon'da başlayan protestolar, bu akşam yapılan Adalet Yürüyüşü ile devam etti.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren vatandaşlar, Kahramanmaraş Caddesi'nin girişinde toplanarak sloganlar ve şarkılar eşliğinde Meydan Parkına yürüdü.

Yürüyüşe CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Trabzon Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Ortahisar Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Oğulcan Çavuşoğlu, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Alper Öztürk, Ernul Arslan ve Mustafa Özer İskender, il, ilçe, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, farklı siyasi partilerden vatandaşlar, öğrenci grupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Milletin iradesine sahip çıkıyoruz" yazılı pankartla yürüyen vatandaşlar, "Hak, hukuk, adalet", "Ülkenin halinden haberin var mı beyefendi", "Bu senaryoyu beğenmedik, yönetmen değişsin" yazılı pankartlar taşıdı, 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük' sloganları attı.

Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan isimlere tek tek selam gönderdi. Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu'nun videosu gösterilmesinin ardından CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Oğulcan Çavuşoğlu alandaki pankart ve dövizleri tek tek okudu. Çavuşoğlu, adalet yerini bulana kadar mücadelelerinin süreceğini dile getirerek adalet nöbetine destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Ekrem İmamoğlu İçin Adalet Yürüyüşü - Son Dakika

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